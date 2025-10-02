Kentlerin geleceği MARUF25’te masaya yatırıldı

EKONOMİ (İSTANBUL) - MBB tarafından düzenlenen MARUF, bu yıl dördüncü kez kent paydaşlarını İstanbul’da bir araya getirdi. Oturumlardan kent rotalarına, atölyelerden sergilere, çarşılardan stant alanlarına kadar tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu MARUF25, 200’den fazla etkinlik, 50 ülkeden 500’ün üzerinde konuşmacı ve 5000’i aşkın katılımcıyla bu yıl yine küresel ölçekte güçlü bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. MARUF25’te afet yönetiminden iklim krizine, mobiliteden konuta, sosyal politikalardan yapay zekâya kadar pek çok kentsel konu masaya yatırıldı. Yalnızca oturumlarla sınırlı kalmayan forum, kent sineması, kent kütüphanesi, kent atölyeleri, iyi uygulama örnekleri, sergiler, ciddi oyunlar ve saha gezileri gibi interaktif deneyimlerle katılımcıların şehirlerin geleceğini farklı boyutlarıyla keşfetmesine olanak sağladı. Bu yılın çerçevesi olarak belirlenen ‘Tüm mümkünlerin kıyısında’ yaklaşımı, kentlerin karşı karşıya olduğu krizler ve belirsizlikler kadar, oluşturdukları umut ve fırsatları da odağa aldı. Kent üzerine kafa yoran herkesi yeniden düşünmeye, birlikte hayal kurmaya ve daha iyiyi aramaya çağırdı. UN-Habitat, ICLEI, CDP, WRI, UNICEF, UNDP gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra Türkiye’den İklim Değişikliği Başkanlığı, AFAD, İKSV, KONDA, Yeşilay, Türkiye Tasarım Vakfı gibi birçok kurum ve kuruluşun desteklediği MARUF25, 140’tan fazla paydaşla küresel bir iş birliği ağı oluşturuyor.

Doğal kaynakların tükenmesi yaşamsal tehdit

MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kentlerimiz hızla büyürken; iklim krizinden barınma sorununa, afet risklerinden gelir adaletsizliğine kadar birçok zorlukla karşı karşıyayız. Bir yanda teknolojinin sunduğu sınırsız imkânlar yer alırken, diğer yanda sosyal eşitsizlikler günden güne derinleşiyor. Sürdürülebilir ulaşım ve yenilenebilir enerji gibi umut verici yenilikler yaşanırken, diğer yanda nüfus baskısı ve doğal kaynakların tükenmesi gibi yaşamsal tehditler bulunuyor” diye konuştu. Bursa’da yaşanan yangın felaketlerinde zorluklar yaşadıklarını söyleyen Başkan Bozbey, belediyelerin önümüzdeki yıllarda hem büyük orman yangınlarına hem de endüstriyel tesislerde yaşanabilecek büyük çaplı yangınlara karşı önlem ve müdahale konularında daha hazırlıklı olması gerektiğini aktardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AFAD koordinasyonunda yangınlara en hızlı ve en kapsamlı şekilde müdahale ettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, “Sadece Bursa’da 10 bin futbol sahası büyüklüğündeki orman alanını kaybettik. Yerel yönetimler olarak çevre seferberliğini başlatmak, Bakanlıklarla birlikte hareket ederek gerekli önlemleri almak zorundayız” dedi.

Marmara Denizi alarm veriyor

Bozbey, Marmara Denizi’nde çevre sorunlarının yaşandığına ve balık türlerinin git gide azaldığına dikkat çekerek, “Özellikle Marmara'ya kıyısı bulunan belediyelerin tamamında ileri biyolojik arıtma tesisinin kurulması gerekiyor. Sadece denizi değil Marmara’nın havasını da kirletiyoruz” dedi. Ülke nüfusunun yaklaşık üçte birinin Marmara Bölgesi’nde yaşadığını ifade eden Başkan Bozbey, “Marmara bölgesi, deprem, güvensiz yapılar, ulaşım ve çevre dahil birçok soruna sahip bölge haline geldi. Birçok belediyemiz önemli projeler üretip uygulamaya alıyor. Ancak hala Marmara Denizi’ni kirletmeye devam ediyoruz. Sadece denizi değil Marmara’nın havasını da kirletiyoruz. Bu konuda daha çok yapacağımız iş var” diye konuştu.