Kentlerin ortak buluşma noktası MARUF sona erdi

EKONOMİ (İSTANBUL) – Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından iki yılda bir kente dair sorun ve çözümleri farklı perspektiflerde ele almak üzere uluslararası ölçekte düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF), 1-3 Ekim tarihlerinde 50 ülkeden 500’ün üzerinde konuşmacı ve 10 bine yakın katılımcıyla İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. MBB tarafından 2019 yılından beri ‘Çözüm Üreten Kentler’ mottosu ile düzenlenen MARUF, bu yıl da merkezi hükümet temsilcilerini, belediye başkanlarını, yerel yöneticileri, akademisyenleri, sivil toplum temsilcilerini, iş dünyasının öncülerini, uluslararası kuruluşları, gençleri ve kent üzerine düşünen herkesi bir araya getirdi. ‘Tüm mümkünlerin kıyısında’ çerçevesiyle hazırlanan MARUF’un dördüncüsü, üç gün boyunca 200’den fazla etkinlikte 50 ülkeden 500’ün üzerinde konuşmacı ve 10 bine yakın katılımcıya Haliç Kongre Merkezi’nde ev sahipliği yaptı. UN-Habitat, ICLEI, CDP, WRI, UNICEF, UNDP gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra Türkiye’den İklim Değişikliği Başkanlığı, AFAD, İKSV, KONDA, Yeşilay, Türkiye Tasarım Vakfı gibi birçok kurum ve kuruluşun desteklediği MARUF25, 140’tan fazla paydaşla küresel bir iş birliği ağı oluşturdu.

Küresel ölçekte güçlü buluşma

Açılış konuşmalarını MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, MBB Genel Sekreteri ve MARUF Genel Koordinatörü Dr. M. Cemil Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ve UN-Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach’ın yaptığı forum, 4 farklı akış ve 3 temel katılım moduyla katılımcılara bir yolculuk sundu. Forumda, oturumlardan kent rotalarına, atölyelerden sergilere, çarşılardan stant alanlarına kadar birçok etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Küresel ölçekte güçlü bir buluşmaya ev sahipliği yapan MARUF25’te, afet yönetiminden iklim krizine, mobiliteden konuta, sosyal politikalardan yapay zekâya kadar pek çok kentsel konu masaya yatırıldı. Yalnızca oturumlarla sınırlı kalmayan forum, kent sineması, kent kütüphanesi, kent atölyeleri, iyi uygulama örnekleri, sergiler, ciddi oyunlar ve saha gezileri gibi interaktif deneyimlerle katılımcıların şehirlerin geleceğini farklı boyutlarıyla keşfetmesine olanak sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi MARUF’a damga vurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Marmara Denizi’nden ve sahillerden toplanan atıklarla hazırladığı geri dönüşüm sergisi, MARUF25’te katılımcılardan yoğun ilgi görürken, insanların çevreyi nasıl kirlettiği bir kez daha gözler önüne serildi. Pek çok kentsel konunun görüşüldüğü programda, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de katıldıkları oturumlarda Bursa’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Forumun son gününde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ise ‘Tüketimden Korumaya: Miras Alanlarında Turizme Yeni Bakış’ konulu oturumda Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını anlattı. Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sudem Duran ise 12-14 Eylül tarihleri arasında Göynükbelen Gençlik Kampı’nda yapılan 'Gençliğin Kıyısında' çalıştayının çıktılarını paylaştı. Düzenlenen oturumların sonlanmasının ardından MARUF25 kapanış oturumuna geçildi.

"Umut varsa her şey mümkündür"

Forumun kapanışında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, BM- Habitat Dr. Remy Sietchiping’in yanı sıra MARUF Danışma Ağı üyeleri NALAS İcra Direktörü Kelmend Zajazi, Prof. Dr. İlhan Tekeli gibi isimler konuşma yaptı. 3 gün boyunca inanılmaz bir deneyim yaşadıklarını söyleyen Mehmet Yıldız, “Yerel yönetimlerin sıkıntıda olduğu bir dönemde dayanışmanın, bilgiyi paylaşmanın, ilham verici çözüm önerilerinin olması gerçekten de umudun mümkün olduğunu bize hissettirdi. Umut varsa her şey mümkündür. Burada iletişim ağımızı genişlettik. Çözüm bulabileceğimiz, fikir alabileceğimiz paydaşlarla bir araya geldik. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MARUF25’in kapanış konuşmasını yapan MBB Genel Sekreteri ve MARUF Genel Koordinatörü M. Cemil Arslan, umudun varlığına vurgu yaparken emeği geçenlere teşekkür etti. MARUF25 toplu hatıra fotoğrafları çekiminin ardından sona erdi.