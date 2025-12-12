Kentplus’ta hemen teslim, prestijli ofis–rezidanslar satışta

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Somuncu Grup’un şehir merkezinde hayata geçirdiği premium ofis–rezidans projesi Kentplus, hemen teslim avantajı, güçlü lokasyon değeri ve kurumsal kiracı odaklı yapısıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Proje, Konya’nın ticari ve sosyal yaşamının kesiştiği merkezde konumlanarak, yatırımcısına yalnızca bir mülk değil, şehrin ritmini doğrudan sunan bir değer platformu oluşturuyor.

Merkezin değeri: Yatırımın kazancı şehirle birlikte büyüyor

Kentplus, Enntepe ve Kule Site aksının oluşturduğu canlı ticari hattan, adliye ve maliye gibi kurumsal merkezlere uzanan dinamik bir bölgede yer alıyor. Bu konum, projeyi iş hayatının ve şehir içi sirkülasyonun tam merkezine yerleştiriyor. Proje yönetimi, Kentplus’ın yalnızca bir bina değil, “şehir merkezinin değerini yatırımcıyla buluşturan modern bir merkez anlayışı” ile tasarlandığını vurguluyor.

Hemen teslim avantajı, alternatif ödeme kolaylığı

Kentplus’ın en güçlü yönlerinden biri, yatırımcıya zaman kaybettirmeyen hazır proje olması. Satışlara ise farklı ödeme kolaylıkları mevcut. Yüzde 50 peşin 12 ay vade, yüzde 70 peşin 24 ay vade, 60 ay vade yüzde 1.96 faiz oranı ile yatırımcıya uygun ödeme imkanı sunuluyor.

Ofis ve rezidans birimleri tamamlanmış durumda; yatırımcı dilerse hemen kullanabiliyor, dilerse anında kiralama döngüsüne dahil olabiliyor. Finans, sağlık ve teknoloji sektörlerine yönelik kurumsal kiracı planlamaları, projenin uzun vadeli gelir potansiyelini destekliyor.

Premium atmosfer: Modern mimari, seçkin kullanım

Kentplus’ın iç mimarisi; yüksek tavanlı ofis alanları, doğal malzeme dokuları, profesyonel karşılama bölümü ve bina kimliğine özel tasarlanan duyusal atmosferiyle premium bir çalışma deneyimi sunuyor.

Ofisler 120 metrekareden 1200 metrekareye kadar isteğe göre şekillendirilebilir esneklikte. Elektrikli araç şarj istasyonu, fiber internet, üç toplantı salonu ve profesyonel bina yönetimi gibi ayrıcalıklar, kullanıcılarına modern bir iş yaşamını kesintisiz sunuyor.

Somuncu grup güvencesi: Doğru yerde doğru yatırım

Somuncu Grup, Kentplus’ı şehir merkezinde güven, prestij ve süreklilik odaklı bir yatırım modeli olarak konumlandırıyor. Hazır proje, güçlü konum, yüksek standartlı mimari ve planlanan kurumsal kiralama modeli, yatırımcıya hem bugünün hem de uzun vadeli kazancın kapısını açıyor.