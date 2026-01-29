KentPlus’ta ticari hareketlilik artıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya şehir merkezinde, Ankara Caddesi – Enntepe AVM yanında konumlanan KentPlus, kullanıma hazır ofisleri, devam eden kampanyaları ve yeni marka açılışlarıyla şehirdeki ticari yaşamın merkezlerinden biri haline geliyor. Tamamlanmış yapısı ve merkezi konum avantajıyla proje, özellikle profesyonel hizmet sektörlerine yönelik güçlü bir alternatif sunuyor.

KentPlus; avukatlar, muhasebeciler, mali müşavirler, sigorta şirketleri, doktorlar, danışmanlık firmaları ve kendi ofisini kullanmak isteyen şirketler için fonksiyonel ve prestijli bir çalışma ortamı olarak konumlanıyor. Adliye, maliye, hastaneler ve yoğun ticari akslara yakınlığı, bu meslek grupları için erişim ve görünürlük avantajı sağlıyor.

Devam eden kampanya kapsamında, sınırlı sayıdaki home ofisler için 99.000 TL’den başlayan taksit seçenekleri sunuluyor. Satışlarda %50 peşinat ve 24 ay vade modeli uygulanırken, ödeme planı peşinat, ara ödemeler ve vadeli taksitlerden oluşuyor. Avantajlı koşullar 15 Şubat tarihine kadar geçerli olacak.

Projede ayrıca banka destekli finansman imkânları da yer alıyor. Ziraat Bankası ve KuveytTürk’ün sunulan 1,63 faiz oranı ve 60 ay vade seçeneği, ofis sahibi olmak isteyen profesyoneller için süreci kolaylaştırıyor.

KentPlus yalnızca ofis kampanyalarıyla değil, ticari yaşamı destekleyen marka yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Türkiye genelinde bilinirliği bulunan White Burger, KentPlus’ta hizmet vermeye başlarken; otomotiv ve filo yönetimi alanında faaliyet gösteren Ziraat Filo ise projede yakında açılacak.

Office, ticari alanlarını bir arada sunan KentPlus, “Merkezin Değeri” konseptiyle Konya’nın merkezinde profesyonel yaşam, ticaret ve hizmet sektörlerini buluşturan güçlü bir adres olarak konumlanıyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 444 9 766 ve +90 530 144 67 30 numaralarından yetkililere ulaşabiliyor.