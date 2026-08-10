“Kentsel dönüşümün kilidi arsa politikası”

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’de konut fiyatlarını aşağı çekmenin yolunun yalnızca finansman maliyetlerini veya konut üreticisini konuşmaktan geçmediğini belirten İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) ile İMSİAD Başkanı Şeref Demir, arsa politikasının yeniden ele alınması çağrısında bulundu. Konut üretim maliyetlerinde arsanın en önemli kalemlerden biri olduğuna dikkat çeken Demir, imarlı arsaların uzun süre üretime kazandırılmadan bekletilmesinin konut arzını daralttığını ve fiyatları yukarı çektiğini söyledi. Demir, “Arsanın değer kazanması doğaldır ancak yıllarca üretim dışında tutulması hem konut arzını hem de kentsel dönüşümü olumsuz etkiliyor” dedi. İmarlı arsaların yalnızca değer artışı beklenen bir yatırım aracı olmaktan çıkarılarak üretimin parçası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, yeni bir teşvik modelinin hayata geçirilmesini önerdi. Belirli bir süre içerisinde konut üretimine veya kentsel dönüşüm projelerine kazandırılan imarlı arsalar için vergi avantajları, harç indirimleri ve planlama kolaylıkları sağlanabileceğini belirten Demir, uzun süre tamamen spekülatif amaçlarla üretim dışında tutulan arsalar için ise kamu yararını gözeten mali düzenlemelerin değerlendirilebileceğini ifade etti. Demir, “Üretimi teşvik eden, spekülasyonu azaltan bir modelle hem arsa piyasası daha sağlıklı işler hem de konut üretimi artar” diye konuştu.

“Kamu arazileri de üretime kazandırılmalı”

Arsa arzının artırılmasında kamuya da önemli görev düştüğünü dile getiren Demir, atıl durumdaki kamu arazilerinin belirli kriterlerle erişilebilir konut üretiminde değerlendirilmesini önerdi. Şehirlerin gelişim aksları dikkate alınarak altyapısı tamamlanmış yeni yerleşim alanlarının planlanması ve planlı arsa üretiminin artırılması gerektiğini belirten Demir, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların da Türkiye açısından incelenebileceğini söyledi. Demir, “Mülkiyet hakkını sınırlandırmadan, yatırımı engellemeden ve kamu yararını gözeterek Türkiye’nin kendi hukuki ve ekonomik yapısına uygun bir model geliştirilebilir” dedi. Bursa’nın deprem riski nedeniyle kentsel dönüşümün ertelenemez bir gündem olduğunu vurgulayan Şeref Demir, arsa politikasının dönüşüm sürecinden ayrı değerlendirilemeyeceğini söyledi. Demir, “Kentsel dönüşümü hızlandırmak ve vatandaşlarımızı güvenli konutlara kavuşturmak istiyorsak arsa politikalarını da yeniden düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.