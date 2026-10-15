“Kentsel dönüşümün önündeki finansman engelleri kaldırılmalı”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İstanbul Maltepe’de yedi katlı bir binada meydana gelen kısmi çökme, yapı güvenliği ve kentsel dönüşüm ihtiyacını yeniden gündeme taşıdı. Olayın nedeninin teknik incelemeler sonucunda netleşeceğini belirten İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) ve İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, Bursa’nın deprem riski ve mevcut yapı stoku dikkate alındığında kentsel dönüşümün ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Demir, özellikle yüksek maliyetler ve finansman sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Bursa’da dönüşümün yalnızca bina bazında değil, ada ve bölge ölçeğinde planlanması gerektiğini ifade eden Demir, yüksek arsa ve inşaat maliyetlerinin vatandaşların riskli yapılarını yenilemesini zorlaştırdığını söyledi. Finansmana erişimdeki güçlüklerin müteahhitler açısından da projelerin uygulanabilirliğini azalttığını belirten Demir, uzun vadeli ve erişilebilir finansman modellerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

“Dönüşümü ekonomik olarak mümkün kılmalıyız”

Kentsel dönüşümün hızlanması için vatandaşların mali açıdan desteklenmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Demir, “Riskli binasını yenilemek isteyen vatandaşın karşılaştığı maliyet farkı, mevcut imkânlarıyla çoğu zaman aşılamıyor. Müteahhitler açısından da yüksek finansman maliyetleri projelerin uygulanabilirliğini azaltıyor. Bu nedenle uzun vadeli, erişilebilir ve öngörülebilir finansman modelleri geliştirilmesi gerekiyor” dedi. İstanbul’da belirli koşullarla sunulan 3 milyon TL’ye kadar kentsel dönüşüm kredi desteğinin Bursa’ya da yaygınlaştırılmasını isteyen Demir, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların dönüşüm maliyetlerini karşılayabilmesi için yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Finansman sorununun kamu kurumları, yerel yönetimler, bankalar, uluslararası finans kuruluşları ve sektör temsilcilerinin iş birliğiyle çözülmesi gerektiğini belirten Demir, şöyle konuştu: “Bursa, Türkiye’nin önemli sanayi ve üretim merkezlerinden biri. Şehrin deprem riskini azaltmak için gerekli finansmana erişmesi, güvenli konut üretiminin önündeki engellerin giderilmesi gerekiyor. İstanbul’da uygulanan desteklerin Bursa’yı da kapsaması ve şehrin ihtiyaçlarına uygun yeni kaynakların oluşturulması için ilgili kurumları birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Güvenli şehirleri afet yaşandıktan sonra değil, bugünden atacağımız adımlarla kurabiliriz. Dönüşümü deprem sonrasına bırakamayız.”