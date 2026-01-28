KEP, kadınları üretimle ekonomiye kazandırıyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Buca’da kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Kolektif Etki Programı (KEP) Derneği ve bünyesindeki Tekstil Atölyesi, dezavantajlı gruplar için yalnızca bir istihdam alanı değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve kapsayıcı bir güçlenme modeli sunuyor. Kadınların mesleki beceriler kazanarak nitelikli iş gücüne dönüşmesini hedefleyen bu yapı, girişimcilikten etik üretime, sosyal destekten çevresel duyarlılığa uzanan çok boyutlu çalışmalarıyla dikkat çekiyor. KEP’in kurucularından ve derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Aydar Emeklioğlu’nun kişisel deneyimlerinden ve gönüllülük çalışmalarından beslenen bu yolculuk, toplumsal dönüşüm yaratmayı amaçlayan örnek bir sivil toplum girişimi olarak öne çıkarken, Sabancı Vakfı’nın “Fark Yaratanlar” programının da işaret ettiği gibi, yerelden doğan etkili çözümlerin geniş kitlelere umut verebileceğini gösteriyor.

2020 yılında kurulan KEP Derneği, özellikle ne eğitimde ne de istihdamda yer alan kadınlara odaklanarak, onları yalnızca bir mesleğe değil aynı zamanda özgüvene, dayanışmaya ve ekonomik bağımsızlığa taşıyan bir yol haritası sunuyor. Tekstil, moda ve el işi alanlarında verilen mesleki eğitimlerin yanı sıra girişimcilik programları, güçlenme çalışmaları ve farkındalık seminerleriyle kadınların hem iş gücü piyasasına hazırlanmaları hem de kendi potansiyellerini keşfetmeleri hedefleniyor. Bugüne kadar 3 binden fazla kadına ulaşan bu çalışmalar, kadınların üretim süreçlerine nitelikli ve sürdürülebilir biçimde dahil olmasının önünü açıyor.

Dernek bünyesinde 2021 yılında kurulan KEP Tekstil Atölyesi ise bu yaklaşımın sahadaki somut karşılığı olarak öne çıkıyor. Esnek çalışma saatleri, adil ücretlendirme politikası ve kapsayıcı iş yeri modeliyle faaliyet gösteren atölye, bakım sorumlulukları bulunan kadınların da istihdama katılabilmesini mümkün kılıyor. Aynı zamanda moda markalarına yönelik etik üretim anlayışıyla hizmet veren yapı, çevreye duyarlı üretim süreçleri, güneş enerjisi kullanımı ve şeffaf raporlama uygulamalarıyla sosyal faydayı çevresel sürdürülebilirlikle bir arada ele alan örnek bir model oluşturuyor.

KEP Derneği’nin kurucusu Pervin Aydar Emeklioğlu, kadın istihdamının yalnızca sosyal bir mesele değil, aynı zamanda kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı hâlâ istenilen seviyede değil. Biz KEP olarak kadınları geçici yardımlarla değil, sürdürülebilir üretim ve nitelikli istihdamla güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tekstil atölyemizde uyguladığımız modelle hem markalara etik ve şeffaf bir üretim altyapısı sunuyoruz hem de kadınların düzenli gelir elde edebileceği güvenli bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Bu yaklaşımın yerelde yarattığı etkinin, doğru destek mekanizmalarıyla ülke geneline yayılabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.