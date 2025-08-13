Kerem Nükte Gayrimenkul, Meram’daki yeni ofisinde hizmette

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

2013 yılında Konya’da kurulan Kerem Nükte Gayrimenkul, bugün 35 kişilik profesyonel ekibiyle satılık ve kiralık konut, iş yeri, arsa gibi tüm gayrimenkul ihtiyaçlarına yanıt veriyor, ayrıca proje geliştirme hizmeti sunuyor. 2022’de Ankara, 2023’te ise İstanbul şubelerini açarak hizmet ağını genişleten Kerem Nükte Gayrimenkul, güven, memnuniyet ve kaliteli hizmet ilkeleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Firma, Konya’nın gözde semtlerinden Meram Yeniyol’daki yeni hizmet binasını da faaliyete geçirerek, müşteri memnuniyetini daha da arttırdı. Dikkat çeken mimarisi, sosyal alanları ile öne çıkan yeni merkez binası, sektörde yeni bir faza geçişin de adımı oldu.

Satış, kiralama ve site yönetiminde profesyonel hizmet veriyoruz

Kerem Nükte Gayrimenkul Yönetici Danışmanı Cihat Ulusoy, yeni ofis yatırımına ilişkin yaptığı açıklamada, “Meram Yeniyol’daki yeni ofisimiz, hem ekibimiz hem de müşterilerimiz için daha konforlu, modern ve prestijli bir ortam sağlıyor. 2013’ten bu yana Konya’da güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışımızı, artık Ankara ve İstanbul’daki şubelerimizle birlikte Türkiye geneline taşıyoruz. Gayrimenkul danışmanlığının yanı sıra satış ofisi ve site yönetimi hizmetlerimizle sektörde fark yaratıyoruz. Biz inşaat yapmıyoruz. Kiralama, satış ve site yönetimi hizmeti veriyoruz. Alıcı ve satıcı arasında güven inşa ediyoruz. Hedefimiz, her projede sadece gayrimenkul satmak değil; tüm paydaşlar arasında köprü kurarak süreci en verimli şekilde yönetmek” ifadelerini kullandı.

Kerem Nükte Gayrimenkul Yönetici Danışmanı Cihat Ulusoy

Tüm paydaşları bir araya getiren bir organizasyon yapısı

Çalışmaları hakkında da bilgiler veren Kerem Nükte Gayrimenkul Yönetici Danışmanı Cihat Ulusoy, “Firmamız yalnızca gayrimenkul danışmanlığı değil, aynı zamanda satış ofisi ve site yönetimi hizmetleri de veriyor. Mevcutta, Meram bölgesinde Anka Stüdyo Evleri (92 daire), Koru Stüdyo (118 daire), +1 Stüdyo (24 daire), Huzur Stüdyo (17 daire) ve Hadra (124 daire) olmak üzere beş sitede yönetim hizmeti yürütüyor. Selçuklu’da ise +1 Nükte Konutları (120 daire), +1 Nükte Sancak (51 daire), +1 Nükte 74 (74 daire), +1 Nükte Teras (174 daire) ve DGN Loft (45 ofis) projelerinde hizmet veriyoruz. Site yönetiminde “ahlaklı kiralama” prensibini benimseyen Kerem Nükte Gayrimenkul olarak, tüm kiralama süreçlerini titizlikle yürütüyor, site sakinleri arasında arabuluculuk görevini üstlenerek teknik sorun ve talepleri çözüme kavuşturuyoruz. Satış ofisi hizmeti verilen ve inşası devam eden projeler arasında İstanbul Yolu Elen İnci (324 daire), +1 Aydoğdu (42 daire), Petra Akik (60 daire) ve Petra Amber (336 daire) yer alıyor. Firma, bu projelerde “Tek Satış Yetkilisi” olarak müteahhitten mimara, arsa sahibinden müşavir firmaya kadar tüm paydaşları organize ediyoruz” dedi.

Kerem Nükte Gayrimenkul, tamamlanmış veya geliştirme aşamasındaki projelerde yalnızca 2+1 ve 1+1 konsept projelerle çalışarak uzmanlığını bu alanda derinleştiriyor. Yeni ofis yatırımıyla birlikte Konya’daki hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen firma, sektördeki güçlü konumunu pekiştiriyor.