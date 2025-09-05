Kerem Nükte Gayrimenkul’den, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme destek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Ekonomi Gazetesi iş birliğiyle düzenlenen 4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yılki zirveye sponsor olarak katılan gayrimenkul sektörünün öncü firmalarından Kerem Nükte Gayrimenkul, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu projelere verdiği desteği bir kez daha gösterdi. Etkinlik, sanayiciler, protokol üyeleri ve yatırımcıların katılımıyla, çevre dostu üretim, enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması gibi kritik konuları gündeme taşıdı.

Kerem Nükte Gayrimenkul adına Kurumsal İletişim Sorumlusu Munise Öğeç, teşekkür plaketini Konya Valisi İbrahim Akın ve KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen’in elinden aldı. Öğeç, “Kerem Nükte Gayrimenkul olarak sürdürülebilir sanayi ve çevre dostu projeleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.