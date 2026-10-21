Kerem Nükte Gayrimenkul’den Türkiye’de bir ilk! Basketbol hakemlerine sponsor olundu !

MAHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Gayrimenkul sektöründeki yatırımları ve projeleriyle adından söz ettiren Kerem Nükte Gayrimenkul, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda sporun farklı alanlarına destek vermeye devam ediyor. Firma, Türkiye’de bir ilke imza atarak, Konya’da görev yapan hakemlerin forma sponsorluğunu üstlenerek sporun yalnızca sahadaki sporculardan ibaret olmadığına dikkat çekti.

Ulusoy: “Sporun her alanında desteğimizi sürdüreceğiz”

Kerem Nükte Gayrimenkul Genel Koordinatörü Cihat Ulusoy, gerçekleştirilen sponsorluk desteğine ilişkin değerlendirmesinde, sporun toplumun gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ulusoy, “Spor denildiğinde akla ilk olarak sporcular ve kulüpler geliyor. Oysa sporun sağlıklı bir şekilde gelişmesinde hakemlerimizin de çok önemli bir rolü bulunuyor. Konya’da basketbol hakemlerine ilk kez sponsorluk desteği veriliyor. Bu sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda basketbolun görünmeyen emekçilerine verilen değerin de güzel bir göstergesi. Böyle anlamlı bir adımın Konya’dan başlaması da ayrıca gurur verici. Kerem Nükte Gayrimenkul olarak spora desteğin yalnızca kulüplerle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz. ” ifadelerini kullandı.

“Konya’ya değer katmayı sürdüreceğiz”

Konya'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı önemsediklerini belirten Ulusoy, şirket olarak sosyal sorumluluk projelerine verdikleri desteğin devam edeceğini ifade etti.

Ulusoy, “Biz yalnızca gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir şirket değil, aynı zamanda bu şehrin değerleriyle büyüyen bir markayız. Konya’ya yatırım yaparken sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da sorumluluk üstlenmeyi önemsiyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, özellikle gençlerimizin sporla buluşmasını ve sporun tüm paydaşlarının desteklenmesini çok değerli buluyoruz. Bugün hakemlerimize sağladığımız forma desteği de bu anlayışımızın bir yansımasıdır. Bundan sonra da imkânlarımız doğrultusunda Konya sporunun her platformda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hakemlere verilen destek takdir topladı

Yerel müsabakalarda görev yapan hakemlere sağlanan forma sponsorluğu, sporun görünmeyen emekçilerinin desteklenmesi açısından anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.

Kerem Nükte Gayrimenkul, hayata geçirdiği bu sponsorlukla Konya sporuna katkı sunarken, iş dünyasının sportif faaliyetlere yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarına da örnek olmayı hedefliyor.