Kerem Nükte’de anlamlı buluşma: Gazetecilik ve hicret rotası aynı sohbette buluştu
Kerem Nükte Gayrimenkul, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği programlarla bahçesini farklı alanlardan konukların ve katılımcıların buluştuğu bir etkinlik alanı haline getirmeyi sürdürüyor.
MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA
Bu kapsamda düzenlenen “Bahçe Sohbetleri: Bir Gazetecinin Gözünden Hicret Rotası” programında Anadolu Ajansı Görsel Arşiv Haber Müdürü Esra Hacıoğlu, katılımcılarla bir araya geldi. Meram Ayanbey Mahallesi’ndeki Kerem Nükte bahçesinde gerçekleştirilen program, samimi ve keyifli bir atmosferde geçti.
Hacıoğlu, söyleşi boyunca gazetecilik mesleğindeki deneyimlerinden bahsederken, hicret rotasına gazetecilik perspektifinden yaklaşarak katılımcılara kıymetli bilgiler aktardı. Mesleki tecrübelerin ve farklı bakış açılarının paylaşıldığı program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.
Açık havada gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Hacıoğlu’nun aktardığı bilgi ve deneyimlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, programın keyifli ve verimli geçtiğini belirtti. Kerem Nükte’nin bahçesinde gerçekleştirilen buluşma, kültür ve sanat odaklı etkinliklerin devam edeceği mesajıyla sona erdi.