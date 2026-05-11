KESİAD, bağımlılığa Tarım Köyü ile son verecek

Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri Projesi kapsamında Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) tarafından hayata geçirilen Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü’nde düzenlenen ekim ve dikim etkinliğinde 20 bin fidan toprakla buluştu.

KESİAD tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Kemalpaşa Kaymakamlığı öncülüğünde ilçedeki kamu kuruluşları ve Yeşilay İzmir Temsilciliği’nin paydaşlığında hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan Kemalpaşa Tarım ve Doğal Yaşam Köyü’nde merkez ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla 20 bin adet mevsimlik sebze fidesi ve çok sayıda ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Özken: “20 bin fidan gençliğimizi simgeliyor”

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse’nin de katıldığı törende konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken, bir önceki dönem KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı döneminde başlatılan projeyi büyüterek devam ettirdiklerini ifade ederek, “Bu proje, KESİAD’ın sosyal sorumluluk anlayışının en önemli nişanelerinden biri. Bugün toprakla buluşan 20 bin sebze fidesi ve fidanlar, gençlerimizin bağımlılıklardan arınmış, üretken bir hayata olan bağlılığını simgeliyor. Bizler sanayiciler olarak sadece ekonomik değer değil, aynı zamanda çocuklarımızın doğayla iç içe büyüdüğü sağlıklı bir sosyal çevre inşa etmekle de yükümlüyüz” dedi.



Üretim odaklı mücadele modeli

Proje, sanayi çalışanlarından başlayarak toplumun tüm kesimlerinde bağımlılıkla mücadele bilinci oluşturmayı ve gençleri doğayla üretim ekseninde buluşturmayı hedefliyor. Yaklaşık 30 dönümlük bir arazi üzerinde kurulan Tarım Köyü, öğrencilere sadece tarımsal bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onları ekran bağımlılığı ve madde kullanımı gibi modern dünya tehditlerinden uzaklaştırarak sağlıklı yaşam becerileri kazanmalarına olanak sağlıyor.