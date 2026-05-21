KESİAD Başkanı Zafer Özken: “KOBİ’lere pozitif ayrımcılık şart”

EKONOMİ / İZMİR

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken, ekonominin son durumunu değerlendirdi. Türkiye İmalat PMI Endeksinin nisanda 45,7 seviyesine gerileyerek sektörde daralmaya işaret ettiğini söyleyen Özken, “50,0 eşik değerinin altındaki bu performans, Eylül 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek oranlı yavaşlamayı ve daralmayı ortaya koydu” dedi.

Globalde de meydana gelen gelişmelerin etkisiyle endüstriyel üretimin her safhasında hissedilen psikolojik tedirginliğin piyasaları da olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğinin altını çizen Özken, “Şu anda iş dünyamızın en büyük sıkıntısı finansmana erişim maliyetidir. Kredi hacmindeki daralma ve yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin önündeki en ciddi engeldir. Piyasada ödemeler aksamakta, ticaret yavaşlamakta ve neticede büyüme ivme kaybetmektedir. Bu sıkıntıları aşmak için KOBİ'lerimize pozitif ayrımcılık yapmalıyız, KOBİ kredileri ile ticari kredi kartlarını aylık kredi büyüme sınırları dışına çıkartmalıyız. Böylelikle piyasada önemli ölçüde rahatlama sağlanacağını değerlendiriyoruz. Yapısal reformlarla, sektörlerimizin rekabet güçlerinin korunacağına ve ülkemizin güvenli liman konumunun güçleneceğine de yürekten inanıyoruz” diye konuştu.