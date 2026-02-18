KESİAD’da Zafer Özken dönemi başladı

İZMİR / EKONOMİ

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KESİAD) Olağan Genel Kurulu’nda bayrak değişimi yaşandı. Kemalpaşa Ramada Otel’de yapılan genel kurulda mevcut yönetim kurulu başkanı Yeşim Işıklı süresini tamamlarken seçime tek liste ile giren Zafer Özken, oy birliğiyle KESİAD’ın yeni başkanı seçildi.

Özken: “KESİAD bayrağını ortak akılla yükselteceğiz”

Işıklı döneminin ibrasından sonra yapılan seçimde Zafer Özken ve yönetimi oy birliği ile seçildi. Seçimin ardından kürsüye gelen KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken, kendisini ve yönetimini bu göreve layık gören KESİAD üyelerine teşekkür etti. Kemalpaşa’nın hem tarım hem de sanayiyi bünyesinde barındıran eşsiz bir üretim kültürüne sahip olduğunu dile getiren Özken, yeni dönemde kurumsallaşma, paydaşlarla iş birliği ve geleceğe odaklanan bir vizyon ortaya koyacaklarını ifade etti.

Dijital dönüşüm ve ihracat odaklı büyümenin öncelikli gündem maddeleri olacağını belirten Özken, Kemalpaşa’nın üretim geleneğine yakışır şekilde şeffaf ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini söyleyerek, “KESİAD, sadece bir çatı kuruluş değil, sanayicimizin sesini her platformda duyuran güçlü bir ortak akıl merkezidir. Amacımız, yalnızca bugünü yönetmek değil, yeşil dönüşüm ve yüksek teknoloji yatırımlarıyla yarının Kemalpaşa’sını birlikte inşa etmektir. Üyelerimizin her birinin fikrine ve tecrübesine ihtiyacımız var. Bu bilinçle çalışacağız ve Işıklı yönetiminden aldığımız bayrağı daha yukarı taşımak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu; Zafer Özken, Sevil Yöndem, Fehmi Özkan Dökmetaş, Burcu Kocaman, Tuğba Kiriş, Muammer Mustafa Özduran, Canan Bıçakçı, Ayla Narcı, Mustafa Asil Ceylan, Elif Kabaklı Turan, Çağlar Gürel ve Fatma Başalp’ten oluştu. Denetim Kurulu’nda ise Remzi Serhat İşbecer, Erçin Şahin, Filip Minasyan, Can Arditti, Aykut Karahan ve Harun Ümit Eren yer aldı.