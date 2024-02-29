KESİAD’ın yeni başkanı Yeşim Işıklı oldu

İZMİR / EKONOMİ

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) tarihinin ilk kadın başkanı olan Seçil Beydemir Kaynak’tan sonra ikinci kez bir kadın iş insanının başa geçtiği KESİAD’da Mutlu Can Günel, bayrağı Yeşim Işıklı’ya devretti.

Mutlu Can Günel’in başarısının altında yatan faktörlerden birinin uyumlu bir yönetim kuruluna sahip olduğunu söyleyen Yeşim Işıklı, “Biz de yeni dönemde bu yönde yürüyecek uyumlu, çalışkan bir yönetim olacağız ve çıtayı çok yukarıya çıkaran Mutlu başkanımızın derneğimize kazandırdığı ivmeyi artırmak için çalışacağız. Bu süreçte önceki dönem tüm başkanlarımızın yönetimimize her tür desteği vereceğinden şüphemiz yok” dedi.

Yeni KESİAD Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeler; Yeşim Işıklı, Sevil Yöndem, Tuğba Kiriş, Zafer Özken, Burcu Kocaman, Can Arditti, Fehmi Özkan Dökmetaş, Levent Akçalı, Mustafa Özduran, Canan Bıçakçı, Zeynep Satoğlu, Remzi Serhat İşbecer’den oluştu. Denetleme kurulu asil ve yedek listesisinde ise İbrahim Sezek, Sebahattin Dönmez, Erçin Şahin, Flip Minasyan, Onur Puğ, Gürhan Güven yer aldı.