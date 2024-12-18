Kesikbaş “2025 yılında kamu kurumlarımızla güçlü bir sinerji oluşturmalıyız"

ESKİŞEHİR

ESO binasında düzenlenen toplantıda, sanayi sektörü ile kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirme, sanayi alanında yeni projeler geliştirme ve 2025 yılını ortak hedeflerle daha verimli geçirme konuları ele alındı.

Toplantıya Eskişehir’in önde gelen kamu kurumlarının müdürleri ve ESO yönetimi tam kadro katılım sağladı. Açılış konuşmasını yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, kamu ve özel sektör iş birliğinin, şehrin ekonomik ve sanayi gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Kesikbaş, “2025 yılında sanayi alanında daha büyük atılımlar yapmayı ve kamu kurumlarımızla birlikte güçlü bir sinerji oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Ortak Hedefler Belirlendi

Toplantıda söz alan kamu kurumu temsilcileri, iş birliğini artırmaya yönelik öneriler sunarak sanayiye yönelik yeni projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Özellikle, sanayi altyapısının iyileştirilmesi, bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve ortak eğitim programları düzenlenmesi gibi başlıklar ön plana çıktı.

ESO Yönetim Kurulu Üyeleri de sektörlerin mevcut durumu, karşılaşılan zorluklar ve gelecekteki yatırım planları hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Ayrıca, şehrin sanayi potansiyelini daha etkin kullanmak için kamu kurumlarıyla sürekli iletişim halinde olmanın önemine değindiler.

Güçlü İş birliği şart

Toplantı sonunda tüm katılımcılar, karşılıklı iş birliğinin 2025 yılında daha da artması ve ortak projelerle Eskişehir sanayisinin kalkınmasına katkıda bulunulması yönünde kararlılıklarını ifade etti. Toplantıda; güçlü bir iş birliğiyle yeni yılın verimli ve üretken bir şekilde geçeceği konusunda ortak bir mutabakata varıldı.

Toplantıya, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özdemirel, Hakan Korkmaz, Murat Sürel, Mehmet Rallas, Meclis Üyesi Bülent Ayva, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü Ahmet Nuri Oğuz, İşkur İl Müdürü Fatih Acar, Eskişehir Defterdarı Cemil Müsevitoğlu, İl Gümrük Müdürü Muhammet Uçar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, TSE İl Müdürü İsmail Kaynarca, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, Eskişehir Tapu Ve Kadastro Bölge Müdürü Sadık Yıldırım katılım sağladı.