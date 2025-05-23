Kesikbaş "Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında stratejik bir konumdayız"

Konferansın açılış konuşmasını yapan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, iklim değişikliğiyle mücadelede sanayinin rolüne dikkat çekti. Kesikbaş, “Proje kapsamında 100’den fazla firmamızla sahada birebir çalışmalar yürüttük. Eğitimler, çalıştaylar, danışmanlıklar ve saha ziyaretleriyle sanayimizin iklim değişikliğine karşı direnç kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Bugün burada sadece bir projenin kapanışını yapmıyor, aynı zamanda geleceğe dönük güçlü bir vizyonu da konuşuyoruz. Eskişehir sanayisi, 4,5 milyar dolarlık ihracatının yarısını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirmektedir. Yüzde 30’u yüksek teknolojili ürünlerden oluşan bu ihracat profili, bizleri Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında stratejik bir konuma yerleştiriyor. Bizler Eskişehir Sanayi Odası olarak; daha dirençli, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir sanayi için kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğimizi artırarak bu dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kamu kurumları, sanayi kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeli

Programın açılışında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer ile Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, birer konuşma yaparak iklim değişikliğine karşı alınacak önlemlerde kamu kurumlarının, sanayi kuruluşlarıyla birlikte hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. İklim kriziyle mücadelenin çok paydaşlı bir süreç olduğuna dikkat çeken konuşmacılar, özel sektörün bu dönüşümdeki etkisini artırmak için kamu desteklerinin devam edeceğini ifade ettiler.

Konferansta açılış sunumunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan Merve Güreş gerçekleştirdi. Ardından iki ayrı panelde iklim değişikliğine uyum stratejileri, temiz üretim uygulamaları ve döngüsel ekonomi gibi konular derinlemesine ele alındı.

Uygun faizli uzun vadeli kredi

İlk panelin moderatörlüğünü ESO Meclis Üyesi ve TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı Ömer Benli üstlenirken, panelde Ziraat Bankası Proje Finansmanı Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu, Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Uzmanı Yeşim Piri ve TÜBİTAK MAM’dan Dr. Tuba Budak konuşmacı olarak yer aldı. Panelde söz alan Berrin Mahmutoğlu, Ziraat Bankası’nın iklim değişikliğine uyum sürecine katkı sağlamak amacıyla sunduğu uygun faizli ve uzun vadeli kredi imkânları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İkinci panelin moderatörlüğünü ise Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Türe gerçekleştirdi. Panelde sanayide uygulanan başarılı örnekler masaya yatırıldı. FORD Otomotiv’den Tuğba Kahramantekin, Nuh Çimento’dan Ümit Emre Ün ve EPTA Eskişehir’den İlke Çetin kurumlarının yeşil dönüşüm yolculuğunu paylaştı. Panellerin ardından, salonda yoğun ilgiyle takip edilen soru-cevap bölümünde katılımcıların merak ettikleri konulara açıklık getirildi.