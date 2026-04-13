Kesikbaş "Eskişehir’in Alın ve Akıl Teri, Türkiye’nin Geleceğine Dönüşüyor”

Ali Baş/Eskişehir

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ankara Sanayi Odası tarafından açıklanan İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, Eskişehir’in artık sadece üretim yapan bir şehir değil, teknoloji geliştiren, katma değer oluşturan ve geleceğe yön veren bir merkez haline geldiğini ifade etti. Kesikbaş, “Bu başarı rakamlardan ibaret değildir. Bu başarı; sabahın erken saatinde fabrikasının kapısını açan sanayicimizin, tezgâh başında alın teri döken çalışanımızın, mühendisimizin, teknisyenimizin, gençlerimizin başarısıdır. Eskişehir, emeğin ve aklın birleştiği bir şehirdir.

Eskişehir’e İnanan Herkese Yürekten Teşekkür Ediyorum

Bugün Eskişehir’de 1.800’ün üzerinde üretici firma faaliyet gösterirken, sanayimizin toplam cirosu yaklaşık 10 milyar dolara, ihracatı ise 4,8 milyar dolara ulaşmıştır. Şehrimiz, Türkiye’de dış ticaret fazlası veren önemli üretim merkezlerinden biri konumundadır. 100 bini aşkın vatandaşımız sanayiden geçimini sağlamakta, her üç aileden biri doğrudan üretimle hayatını sürdürmektedir." dedi.

Toplam ihracatın yüzde 30 yüksek teknoloji

Kesikbaş, Eskişehir’in özellikle yüksek teknoloji alanında güçlü bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, “Uçak motoru, helikopter motoru, İHA motoru, lokomotif, kamyon ve gemi motoru üretebilen bir şehirden söz ediyoruz. Toplam ihracatımızın yüzde 30’unun orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşması, bu şehrin hangi noktaya geldiğinin açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda tüm üretim camiasına teşekkür eden Kesikbaş, “Bu başarıda imzası olan tüm sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve Eskişehir’e inanan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Eskişehir sanayisi dün olduğu gibi bugün de ülkemize güç vermektedir. Yarın ise Türkiye’nin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olacaktır. Buna inancımız tamdır” dedi.