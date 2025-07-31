Kesikbaş "Eskişehir’in Yeşil Sanayi Vizyonu Şampiyonlar Liginde"

Eskişehir/Ekonomim

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “ESO olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzun uluslararası bir başarıya dönüşmesinden büyük gurur duyuyoruz. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) tarafından düzenlenen Dünya Odalar Yarışması’nda, yeşil ve yalın dönüşüm alanında sunduğumuz hizmetlerle 41 ülkeden gelen 83 proje arasından alnımızın teriyle finale kalmak hem şehrimiz hem de ülkemiz adına son derece mutluluk vericidir. Eskişehir’in adını, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada öncü bir şehir olarak duyurmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Arenasında Eskişehir Sanayi Odası İmzası

Kesikbaş yaptığı açıklamada, “Dünyadaki tüm odalar için adeta bir şampiyonlar ligi niteliğindeki bu yarışmada, Eskişehir imzasının Melbourne’de atılacak olması bizler için tarihi bir başarıdır. Yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği konularında örnek bir model haline gelen çalışmalarımızın dünya çapında takdir görmesi, Eskişehir’in üretim gücüne ve vizyoner yaklaşımına da önemli bir kanıt sunmaktadır.” sözlerine yer verdi.

Yeşil, Dijital ve Toplumsal Dönüşüm Konusunda Model Olmaya Devam Edeceğiz

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sanayimiz üzerindeki etkilerinin farkında olduklarını belirten Kesikbaş, “Eskişehir olarak 4,5 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. Toplam ihracatımızın yarısını Avrupa Birliği ülkelerine gönderiyoruz. Bu nedenle 2021 yılında Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimimizi, hemen arkasından ESO Model Fabrika’yı kurarak, sanayicilerimize yönelik kapsamlı ve entegre bir hizmet altyapısı oluşturduk. ESO Akademi ile insan kaynağımızı dönüştürüyor, karbon ayak izi hesaplamaları ve yeşil yol haritaları ile firmalarımıza yön çiziyor, verimlilik ve dijitalleşme konularında öncülük yapıyoruz. Bunu yaparken de topluma dönük bir sanayi odası vizyonuyla projelerimizi tasarlıyoruz. Bu model, ülkemizdeki birçok odaya ilham olurken, şimdi de küresel ölçekte örnek bir uygulama olarak gösteriliyor. Bu başarı, yalnızca ESO’nun değil, tüm paydaşlarımızın, üyelerimizin ve şehrimizin ortak başarısıdır. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.” dedi.