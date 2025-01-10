Kesikbaş: Güçlü ortaklıklar için çalışma yürütüyoruz

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Ticaret Müsteşarı Gerhard Lackner ve RHI Magnesit A.Ş. Genel Müdürü Mine Enüstün Eskişehir Sanayi Odası’nı (ESO) ziyaret ederek ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve başkan Yardımcısı Fatih Düş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Avusturya arasındaki ticaret ve yatırım olanakları değerlendirildi.

İş birliğini güçlendirelim

Büyükelçi Juen görüşmede yaptığı açıklamada, “Eskişehir’de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye ile Avusturya arasındaki iş hacmini geliştirmek için birlikte önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Ülkemizdeki Türk kökenli vatandaşlar sayesinde Türk kültürüne aşinayız ve bu kültürel yakınlığın iş birliğimizi güçlendireceğine eminim.” ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşümde öncü odayız

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise toplantıda, Eskişehir ve ESO üyesi sanayicilerin üretim yetenekleri hakkında bilgi verdi. Potansiyel iş birliği alanlarını ele alan Kesikbaş, “Eskişehir’in ihracatını artırmak ve güçlü ortaklıklar kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm alanlarında öncü Odalardan biriyiz. Karşılıklı ticaretimizi geliştirecek projelerde yer almaktan memnuniyet duyarız.” dedi.