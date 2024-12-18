Kesikbaş "şehir olarak doğru stratejiler izliyoruz"

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, raporun sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi: “ASO-İLTEK Endeksi’nin Türkiye’nin teknolojik geleceğini şekillendiren bir yol haritası sunduğunu düşünüyorum. Eskişehir'in bu endekste Ankara ve İstanbul’un ardından üçüncü sırada yer alması, şehrimizin sahip olduğu güçlü sanayi altyapısının ve teknolojik yetkinliğinin açık bir göstergesidir. Özellikle yüksek teknolojili ürün ihracatında Türkiye genelinde %3,77 olan oranın Eskişehir’de %30,23 olarak gerçekleşmesi, şehir olarak doğru stratejiler izlediğimizi gösteriyor.”

Yüksek Teknoloji Üretimi ve İhracat Başarısı

ASO-İLTEK verilerine göre, Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatının %87,1’inin İstanbul, Ankara ve Eskişehir tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Kesikbaş, “Eskişehir için yüksek teknolojili ürünlerin toplam mal ihracatındaki payı %30,23 gibi çarpıcı bir seviyede bulunuyor. Bu oran, Türkiye ortalamasının yaklaşık sekiz katıdır.” dedi. Kesikbaş, şehrin bu başarısını nitelikli iş gücü, güçlü sanayi kuruluşları ve yenilikçi projelere dayandırarak şöyle devam etti:

“Eskişehir, teknolojiye dayalı sanayi üretimi ve Ar-Ge çalışmalarında sürekli gelişme kaydediyor. Üniversite-sanayi iş birliğine dayalı inovasyon ekosistemimiz, ihracatta rekabetçi bir yapıya sahip olmamızı sağlıyor.”

Teknolojik Kalkınmada Hedeflerimiz

ESO Başkanı Kesikbaş, Eskişehir’in teknolojik altyapısını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Yeni nesil teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Girişimcilik ekosistemimizi güçlendirerek katma değeri yüksek, iklim dostu ürünler geliştirmeyi ve ihracatımızı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Eskişehir’in, ASO-İLTEK raporunda aldığı derece, şehrin ulusal ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir motivasyon kaynağı olarak görülüyor” diyen Kesikbaş, “Şehrimizin başarı grafiğini daha yukarı taşımak için kamu, özel sektör ve akademi iş birliğini daha da güçlendireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.