Kesikbaş: Yerli üreticiler ve büyük alıcıları buluşturduk

Türkiye' nin Kahramanları Eskişehir Buluşması etkinliği, yerli üreticiler ile büyük alıcıları bir araya getiren önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Güvenilir Ürün Platformu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında organize edilen fuar, yerli üreticilere geniş çaplı iş bağlantıları kurma fırsatı sundu.

35 büyük alıcı katıldı

Eskişehir Sanayi Odası Hizmet Binası’nda düzenlenen Fuarda, 35 büyük alıcı firma, katılarak yerli üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi ve iş birlikleri için önemli adımlar atıldı. Bu buluşma, Eskişehir sanayisinin gelişimi açısından büyük bir önem taşırken, aynı zamanda yerli üretimin

desteklenmesi ve ulusal ekonomiye katkı sağlanması adına önemli bir platform oluşturdu.

Etkinlik, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde, protokol üyelerinin katılımıyla yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Eskişehir Sanayi Odası Yönetim

Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yerli üreticilerin daha güçlü ve rekabetçi olabilmesi için bu tür organizasyonların önemine vurgu yaparak, Eskişehir’in sanayi alanındaki gücünü ve potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek adına çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Üreticilere yeni kapılar açacağız



Kesikbaş, "Yerli üretimi desteklemek ve sanayicilerimizi alıcılarla buluşturmak için böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Eskişehir, üretim gücü ve sanayi altyapısıyla Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri. Bu tür fuarlarla

üreticilerimize yeni kapılar açmaya devam edeceğiz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Eskişehir, inovasyon ve sanayi alanında önemli bir merkez haline gelmiştir. Burada yerli üreticilerin desteklenmesi ve yeni iş birliklerine adım atması, sadece Eskişehir için değil, ülke ekonomisi için de büyük bir kazanım olacaktır."

Standlar Ziyaret Edildi

Fuara, iş dünyasının yanı sıra yerel yönetim temsilcileri ve sanayi sektörünün önde gelen isimleri de katılım gösterdi. Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemirel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ayşe Ünlüce, ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çağrı Özeçoğlu, etkinlik kapsamında açılan stantları ziyaret ederek firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında 35 büyük şirketin temsilcileri gün boyu standları ziyaret ederek yerel üreticilerin ürünlerini inceleyerek, iş geliştirme ve e ticaret üzerine değerlendirmelerde bulundu, üreticilere yol haritaları çıkarıldı.



