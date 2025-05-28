Kesikbaş "Yerli üreticilerimizin küresel pazarda daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefliyoruz"

Eskişehir/Ekonomim

ESO’nun ev sahipliğinde yapılan etkinlikte, SIEMENS yetkilileri ile Eskişehirli sanayiciler bir araya geldi. Program kapsamında, yerel firmaların SIEMENS’in tedarik zincirine dahil olabilmeleri için gerekli kriterler ve iş birliği süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir sanayisinin yüksek teknoloji ve uluslararası iş ağlarına entegre olmasının önemine değinerek, “SIEMENS gibi dünya devi firmalarla üyelerimizi bir araya getirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu tarz etkinliklerle yerli üreticilerimizin küresel pazarda daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefliyoruz” dedi.

Katılımcı firmalar, SIEMENS ile olası iş birlikleri için doğrudan temas kurma ve ürün/hizmet portföylerini tanıtma fırsatı buldu. ESO, bu tür buluşmalarla sanayicilerin hem ihracat potansiyelini artırmayı hem de yüksek katma değerli üretime geçişlerini desteklemeyi sürdürüyor.