KESOB Başkanı Odakır güven tazeledi

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Divan Başkanlığı’nı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in yaptığı genel kurulda gündem maddeleri delegelerin oybirliğiyle kabul edildi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, görevde olduğu 4 yılda hayata geçirdikleri projeler ve hizmetler hakkında sunum yaptı. Odakır’ın aktardığı konu başlıkları arasında; yeni hizmet binası, esnafa kazandırılan konutlar ve 333 konutluk yeni konut projesi, sanayi siteleri, ORAN Kalkınma Ajansı ile yürütülen elektrikli ve hibrit araçlar hakkındaki proje, öğrencilere yönelik meslek tanıtım toplantıları, mesleki eğitim merkezi çalışmaları, kooperatifçilik ve bilirkişilik eğitimleri, Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilen eğitimde işbirliği projesi, KESOB Erva Spor Kulübü, kurumlarla indirimli hizmet protokolleri, Ahi Evran Müzesi, hizmet içi eğitim çalışmaları, Ahilik Haftası etkinlikleri ile gurbetçilere yönelik projeler yer aldı.

Genel kurulda başkanlığa aday olan Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin de yaptığı konuşmasında, başkan olması durumunda neler yapacağını anlattı. Konuşmaların ardından geçilen seçimlerde 2 liste delegenin oyuna talip oldu. Beyaz liste ile Hayrullah Şahin, mavi liste ile Şeyhi Odakır seçime girdi. Yapılan seçim sonucunda 317 delegenin 296’sı oy kullandı. 1 oy geçersiz sayılırken, yapılan sayımlarda Odakır 167, Şahin 128 oy aldı. Şeyhi Odakır, KESOB Başkanlığına 1 dönem için daha yeniden seçildi.