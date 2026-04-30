KESOB, üyeler için hem konut hem de sanayi siteleri yapıyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 2022 yılından bugüne kadar geçen sürede yapılan hizmetleri değerlendirdi. 50 bin esnafın temsil edildiği odaya, yeni bir hizmet binası yapmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Odakır, “Yaklaşık bin 57 metrekare arsada 3 ayda kaba inşaatı tamamladık. Dış cephe çalışmaları da bitmek üzere” dedi. Şimdiye kadar esnaf ve sanatkarlara toplam 3 bin 460 adet konut yapıldığını ve yeni konut projesi hayata geçirmek için S.S. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konut Yapı Kooperatifi’ni kurduklarını da d,le getiren Odakır, “ Kooperatif olarak 21 adet parsel satın aldık. Projelendirme çalışmalarıyla birlikte bu parsellere 333 adet konutun yerleşebildiğini gördük. Tamamı 3+1 olmak üzere 333 adet konut yapacağız” diye konuştu.

Konut projelerinin yanı sıra sanayi sitelerinin de oldukça önemli olduğunu belirten Şeyhi Odakır, gerek ilçelerde gerekse merkezde sanayi sitesi ihtiyacının her zaman gündemde olacağını söyledi. Esnafın barınma ihtiyacı kadar işyerine de ihtiyaç duyduğunun altını çizen Odakır, “Şimdiye kadar esnaf ve sanatkârlarımıza toplam 337 adet işyeri kazandırdık. İlçelerimizde de ihtiyaç oldukça fazla. Her gittiğimiz ilçede konuyu sürekli farklı ortamlarda değerlendiriyoruz. Yahyalı ilçemizde bir sanayi sitesi projesi hayata geçirildi, yeni sanayi sitesine kavuşacak. Yine Talas’ta da sanayi sitesi hayata geçecek. Yaptığımız sanayi siteleri örnek projeler, yurt içi ve dışından, bakanlıktan örnek olarak gösteriliyor” ifadelerini kullandı.