Kestel Belediyesi, takas sistemiyle ilçede dönüşümü sağlayacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İlçede Kestel, Barakfakih ve Uludağ OSB’nin bir kısmı olmak üzere 3 OSB, 600’e yakın firma ve 37 bin istihdam bulunduğunu belirten Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçenin Bursa ve Türkiye sanayisine önemli katkı sağlayan firmalara ev sahipliği yaptığını söyledi. İlçe sınırlarında yapımı tartışılan Soğuksu Sanayi Bölgesi ile ilgili görüşlerini paylaşan Erol, “Hızlı bir şekilde yol almasını arzu ediyoruz. Bölgede ciddi oranda boyahane var. Onların da en büyük talepleri su oluyor. Kestel’de artık su kaynakları en az 250 metre derinlikte bulunuyor. Ayrıca boyahaneleri ilçe dışına çıkarmadıkça hava kirliliği konusunda ilerleme sağlayamıyoruz. Soğuksu bölgesinde 7 ila 8 firmanın yeri bulunuyor” dedi.

75 bin nüfuslu ilçede öne çıkan en önemli sorunların hava kirliliği, kentsel dönüşüm ve ulaşım olduğunu vurgulayan Erol, “Tartışmasız ilk olarak hava kirliliğini çözmemiz gerekiyor. Onun da yolu firmaların Avrupa standartları düzeyinde filitrasyonlarını tamamlamaları veya ilçe merkezinden taşınmaları. Coğrafi dezavantajından dolayı boyahanelerden her gün çıkan 35 ton yağ ilçenin üzerinde kalıyor. İkinci sorun ise kentsel dönüşüm. Bin dairelik bir rezerv alanı açtık. Alanın bize devriyle ilgili çalışmaları başlattık. 6 ayda alan konut yapılacak hale gelecek. Burayı kat karşılığında müteahhitlere vereceğiz. Elimizde bir konut stoku oluştuktan sonra takas sistemiyle ilçe merkezinde kentsel dönüşümü hızlandıracağız. Acil olarak ilçedeki binaların yüzde 73’ünün dönüşüme girmesi gerekiyor. Ciddi bir deprem riski de bulunuyor” diye konuştu.

5 yıllık stratejik planı hazırladıklarını ve önümüzdeki ay meclisten geçireceklerini kaydeden Ferhat Erol, ulaşım başta olmak üzere sosyal alanlar ile sosyal ve kültürel ihtiyaçlara yönelik projeleri de bir bir hayata geçireceklerini anlattı. Ferhat Erol, 2025 yılında hayata geçirecekleri Kariyer Ofisi ile bölgedeki tesislerin istihdam ihtiyacına destek olacaklarını duyurdu.

EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçenin en önemli sorunlarının hava kirliliği, kentsel dönüşüm ve ulaşım olduğunu söyledi.