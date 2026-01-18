KFMİB, fındık ihracatında ilk 20 şirketi açıkladı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KFMİB Başkanı Hasan Osman Sabır, küresel ve bölgesel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen elde edilen başarının son derece kıymetli olduğuna dikkat çekti. Başkan Sabır, “Fındık piyasasında önemli dalgalanmaların yaşandığı ve zorlu rekabet koşullarının devam ettiği bir dönemde, üyelerimizin ortaya koyduğu bu başarı son derece değerli ve anlamlıdır. Başta açıklanan listede yer alan üyelerimiz olmak üzere, fındık ihracatı gerçekleştiren her bir firmamızın sadece kendi şirketleri adına değil, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisi adına da önemli bir katma değer ürettiğinin altını özellikle çizmek isterim” dedi.

İhracat performanslarıyla öne çıkan firmaların sektöre örnek teşkil ettiğini vurgulayan Sabır, “İhracat performanslarıyla öne çıkan ilk 20 üyemizi gönülden tebrik ediyor, bu başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Karadeniz İhracatçı Birlikleri olarak, önümüzdeki dönemde de her platformda ihracatçılarımızın hakkını savunmaya, üyelerimizin yanında olmaya ve bölgemizin ile ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.