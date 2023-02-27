KİKAD 8.Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi

Burcu SUNA



KONYA - Güven tazeleyerek yeni dönemde de Başkan Güliz Arıkoğlu ile devam etme kararı alan KİKAD’ın yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Güliz Arıkoğlu, Zeynep Aktuna, Şeyma Ayhan, Ruhsar Tanrıkulu, Saime Yardımcı, Aysun Nurullahoğlu ve Hatice Dikici olurken Denetim Kurulu Üyeleri ise Gürcü Arıtürk, Rasime Karataş ve Büşra Ünüler oldu.

Önceki dönem faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda 2023 yılı faaliyet planları üzerinde konuşuldu. “Tüm Türkiye’ye başsağlığı, yaralılara şifa ve deprem bölgesinde bulunan herkese sabır ve geçmiş olsun temennilerini ileterek toplantıya başlayan Başkan Güliz Arıkoğlu, bundan sonraki projelerinin deprem bölgesinde ki yaraların birlikte sarılması üzerine sürdürülebilir ve depremzedeler için katkı sağlayıcı olacağını belirtti.



Arıkoğlu şöyle devam etti: “2023 yılının Cumhuriyet’in 100.yılı ve Mevlana Yılı olması sebebiyle Konya’da birçok etkinliğine ev sahipliği yapacağız. KİKAD’ın güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, “biz” bilinci ile “güç birliği” içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm üyelere ve KİKAD’a şimdiye kadar değer katan tüm başkan ve yönetimlerine teşekkür ediyorum.”