KİKAD’da Ruhsar Tanrıkulu dönemi

Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) Genel Kurulu gerçekleşti. Başkan Güliz Arıkoğlu, görevini Avukat Ruhsar Tanrıkulu’na devretti. İş kadınların yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda konuşan yeni başkan Avukat Ruhsar Tanrıkulu, KİKAD’ın mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Tanrıkulu, “Başkanımız Güliz Arıkoğlu çok güzel çalışmalara imza attı. Çitayı çok yükseğe çıkarttı. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. KİKAD’ın her bir ferdi bizim için çok kıymetli. inşallah biz de yönetimimizle şehrimiz ve iş kadınlarımız için güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ruhsar Tanrıkulu başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: İclal Güliz Arıkoğlu, Saime Yardımcı, Aysun Nurullahoğlu, Zeynep Aktuna, Hatice Dikici, Özge Kasapoğlu, Kevser Özgül, Müine Dikici Karatekin, Derya Notutçu, Keziban Günaydın.