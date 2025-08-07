Kılıç Grup 50 milyon tl’lik yatırımla Totalenergies istasyonunu Dilovası OSB’de hizmete açtı

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Kocaeli’de faaliyet gösteren Kılıç Grup’un, TotalEnergies iş birliğiyle hayata geçirdiği yeni akaryakıt istasyonu Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmete açıldı. TotalEnergies markasını taşıyan tesisin açılışına kamu yöneticileri, sanayi temsilcileri ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Yaklaşık 50 milyon TL yatırımla kurulan tesiste 800 kişi istihdam edilirken, istasyon kısmında 25 çalışan görev yapıyor. Günlük ortalama 50 bin litre satış gerçekleştiren işletme, 2030 hedefini minimum 100 bin litre ürün hareketi olarak belirledi. Tesisin çevre dostu yapısıyla dikkat çektiğini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Onur Kılıç, “2030 hedefimiz. Günlük mininimum 100.000 litre ürün hareketi, bölgenin en prestijli elektrikli şarj ve akaryakıt istasyonu ünvanı. Türkiye'nin örnek Akaryakıt istasyonu projesi, çevre dostu; üzerinde 2.000 metrekare GES kuruludur. Yeşil dönüşüme girmiş bir işletme diyebiliriz” İfadelerini kullandı. Tesiste ayrıca günlük taze ürünlerin sunulduğu bir kafe, 7/24 açık ve modern mimarisiyle öne çıkan bir camii ile yıl sonunda açılması planlanan Ziebart Araç Bakım Merkezi de yer alıyor.

“Bu tesisi TotalEnergies’e vermekten gurur duyuyoruz”

Kılıç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç, iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bu güzel tesisi TotalEnergies markasıyla ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Projeye destek veren tüm kurumlara ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kılıç, iş hayatındaki disiplini ve çalışkanlığı ilke edindiklerini belirterek, “Bu istasyonun da bu anlayışın bir yansıması olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yüksek standartlı bu tesis, stratejik konumuyla dikkat çekiyor”

Güzel Enerji Milangaz Genel Müdürü Mahmut Çil, TotalEnergies markasıyla Türkiye genelinde 3 bin bayiyle hizmet verdiklerini belirtti. “Her yıl yaklaşık 100 milyon müşteriye ulaşıyoruz. Bu tesis de bölgedeki konumu ve standartlarıyla bizim için önemli bir kazanım oldu” diyen Çil, Kılıç Grup ile iş birliğinin uzun vadeli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Yatırımın bölgeye değer kattığını vurgulayan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, “Ayhan Bey’i uzun yıllardır tanırız. Ne iş yaparsa yapsın hakkını verir. Bu tesis de onun vizyoner yaklaşımının bir ürünü” dedi.

“Bu yatırımlar kıymetlidir, etkisi büyüktür”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu yaptığı konuşmada, yatırımlarıyla ilçeye katkı sunan iş insanlarına teşekkür etti. “Böyle güzel bir tesisin Dilovamıza kazandırılmasından dolayı mutluyuz. Bu tür yatırımlar sadece bir işletme değil; aynı zamanda bölgeye değer ve katkı sunan unsurlardır. Buranın burada kalmaması lazım; daha da büyümeli. Burada insanlara hizmet sunulacak olması da ayrı bir önem taşıyor” dedi.

“Her açılış bir umut, bir istihdam kapısıdır”

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş iş dünyasında güvenilirliğin ve vefanın önemine dikkat çekerek, “Ayhan Kılıç gibi üretken ve ilkesel duruş sergileyen isimler bölgemiz için büyük değer taşıyor. Her açılış bir umut, bir istihdam kapısıdır” ifadelerini kullandı.

“Yatırımcının her zaman yanındayız”

Bölgenin üretim gücüne dikkat çekerek, kamu yönetimi olarak her zaman yatırımcının yanında olduklarını vurgulayan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, “Tüm iş dünyasıyla birebir temas hâlinde, üretim ve istihdamı artırmanın gayreti içindeyiz. Bugün bu açılışta bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Başarı tatlıdır ama ter kokar. Kılıç Grubu’nun bu başarısının devamını diliyorum. Yeni iş ve istihdam alanları oluşturmasını temenni ediyorum” dedi.