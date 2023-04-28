KİM Teknoloji, Milli Muharip Uçağı’nın fren diskini üretecek

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - KAYSO Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri birinci sıra milletvekili adayı Hulusi Akar da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, savunma sanayinde gelinen seviyenin her şeyden önce millete özgüven kazandırdığını söyledi.

Özkaya ayrıca, sanayicilerin, ülkenin geleceğine inandığını ve bunun için de yatırımların devam edeceğini belirtti. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, Kayseri’nin savunma sanayiinde cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “1926’da Tayyare ve Motor Türk A.Ş uçak fabrikası açıldı. 1932-1942 yılları arasında 200 adet uçak üretildi. Bugün Kayseri’de, tüm uçakların fabrika seviyesi bakım, onarım, revizyon ve modernizasyon işlemleri yapılıyor. Kayseri’nin bu alandaki zengin birikimi, şehrimizi bir Sivil Havacılık Bakım ve Onarım Merkezi haline rahatlıkla dönüştürebilir. Anatamir Fabrikası ve Hava İkmal Bakım Merkezi Kayseri için bir şans.

Kayseri’de tank, uçak ve silah sanayisine ciddi şekilde tedarik yapan 100’e yakın firma var. Bu firmalarımızda üç yüzden fazla mühendis olmak üzere üç bin civarında istihdam sağlanıyor. Yine savunma sanayisine yazılım yapan, helikopter parçaları üreten arkadaşlarımız var. Otomotiv ve savunmada birikmiş bir potansiyel var. ASPİLSAN Enerji’nin bünyesinde Türkiye’nin ilk Lityum İyon Pil Fabrikası da Kayseri’de kuruldu” dedi.

Savunma sanayinin ihtiyaçlarına yerli ve milli ürünlerle katkı sağlamak amacıyla, 10 iş insanı tarafından Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası öncülüğünde faaliyete geçirilen KİM Teknoloji’nin de meyvelerini vermeye başladığını kaydeden Büyüksimitci, “Kayserili sanayiciler olarak, savunma sanayimize katkı sunmanın gurunu yaşıyoruz. Milli Muharip Uçağı’nın fren diski ve bazı parçalarını üreteceğiz. Geliştirme çalışmaları sürüyor. Yine KİM Teknoloji olarak savunma sanayinde stratejik önemi olan, Türkiye’de üretilmeyen, bağımlı olduğumuz torpido sensörleri ve benzeri parçaları da savunma sanayimize kazandıracağız. KİM Teknoloji’de dışa bağımlı olduğumuz stratejik ürünlere odaklandık” şeklinde konuştu.

“Bu memleketin genlerinde havacılık var”

Milli Savunma Bakanı Akar’ın konuşmasındaki konu başlıklarını bilgi üretimi, üretimde takım oyunu, gençlerin yabancı dil eğitimi, yenilenebilir enerji, pil teknolojileri ve savunma sanayi başlıkları oluşturdu. Havacılık alanında işbirliği ve takım oyunu ile hem Kayseri hem de Türkiye’de önemli işlerin hayata geçirilebileceğine dikkat çeken Akar, “Havacılık başlığı altında büyük küçük ulusal uluslararası kimler varsa oturup, her tarafa da dağılmadan, havacılığı ana dal olarak kabul etmek suretiyle iş bölümü yapmak lazım.

Takım oyunu olmalı, sistematik gitmeliyiz. Birbirimizi destekleyelim. Bu memleketin genlerinde havacılık var. Burada tayyare fabrikasının getirdiği bir frekans var. Bunun sağlayacağı ivme ve enerji ile önü de çok geniş ve açık olan bu alanda çalışmak lazım. Gençleri liseden başlayarak havacılığa yönlendirmek ve lisan eğitimine önem vermek lazım” diye konuştu. Akar ayrıca, Kayseri’de faaliyetlerini yürüten ASPİLSAN Enerji’yi de kast ederek, “Petrol bitti. Artık yenilenebilir enerji ve pil çok büyük önem kazandı” ifadelerini kullandı.