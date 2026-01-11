Kimya Endüstri Bölgesi Adana’nın kaderini değiştirecek

ADANA/EKONOMİ

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerini kapsayan 2 bin 927 hektarlık alanın ‘Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’ ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını, bu kararın Adana’nın kaderini değiştireceğini söyledi.

Yaptığı açıklamada, Ceyhan-Yumurtalık hattının bir kimya ve petrokimya üssü haline gelmesi için Adana olarak uzun süredir yoğun bir diplomasi ve çalışma yürüttüklerini belirten Kıvanç, "Adana olarak, Ceyhan ve Yumurtalık bölgesinin stratejik önemini her platformda dile getirdik. Bugün yayımlanan kararla yaklaşık 2 bin 927.5 hektar alanın Kimya Endüstri Bölgesi ilan edilmesi, sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin cari açıkla mücadelesinde de kilit rol oynayacaktır” dedi.

“Marmara’ya alternatif tek yer Adana”

Kimya sektörünün hali hazırda Adana’nın ihracat lideri olduğunu ve yeni ilan edilen endüstri bölgesiyle bu liderliğin küresel bir boyuta taşınacağını ifade eden Kıvanç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye’nin ve Adana’nın stratejik rotası Ceyhan-Yumurtalık aksıdır. Bu bölge; bünyesinde barındırdığı Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, SASA Özel Endüstri Bölgesi, Ceyhan OSB ve Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi devasa yatırımlarla zaten büyük bir potansiyele sahipti. Bugün resmileşen 'Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi' kararı, bu yapbozun en kritik parçasını tamamlamıştır. Enerji, kimya ve petrokimya yatırımlarının bir bütünlük içinde tamamlanmasıyla bu bölge, Akdeniz çanağının en büyük üretim üssü haline gelecektir. Tüm bu sanayi kümelenmesi, yapımı planlanan Adana Ana Konteyner Limanı ile taçlandığında; Adana, Marmara Bölgesi’nden sonra Türkiye’nin ikinci büyük üretim ve lojistik merkezi olma hedefine tam anlamıyla ulaşacaktır.”

Kıvanç, yakın gelecekte Adana’nın, sadece bir sanayi şehri değil, küresel enerji ve kimya koridorunun en güçlü aktörü olarak anılacağını sözlerine ekledi.