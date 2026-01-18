Kınık Organize Tarım Bölgesi yatırımcıları bekliyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de tohum, fide ile tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisaslaşan ilk ve dünyada tek organize tarım bölgesi olma özelliğini taşıyan Kınık Organize Tarım Bölgesi, yatırımcı parsellerinin satışına başlanması ve altyapı ihalesinin tamamlanmasıyla birlikte üretim ve ihracat odaklı yeni bir kalkınma hamlesinin kapılarını araladı. İzmir’in kuzeyinde stratejik bir konumda hayata geçirilen proje, yüksek katma değerli tarım, kadın istihdamı ve sürdürülebilir üretim modeliyle hem bölge ekonomisine hem de Türkiye tarımına güçlü katkı sağlamayı hedefliyor. Kınık Organize Tarım Bölgesi, tarımda yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı yatırımlar için yatırımcılarını bekliyor.

Toplam 1,23 milyon metrekare alana sahip Kınık OTB’de; 56 sera parseli, 41 sanayi parseli ile hizmet, destek, idari ve sosyal alanlar yer alıyor. Yatırımcılar ayrıca KKYDP ve IPARD kapsamında yüzde 50–75 hibe desteklerinden ve Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu kredi imkanlarından faydalanabiliyor.

Özgener: Yurt içi ve yurt dışından yatırımcılarla güçlenecek

Ekonominin en önemli itici gücünün yerel kalkınma olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Dijitalleşme, yapay zeka ve otomasyon çağındayız, söz konusu gelişmelerin insan yaşamı için vazgeçilmez olan tarım sektörü ile entegre edilmesinin büyük önem taşıdığını yeniden vurgulamak istiyorum. Geleceğin dünyasında yalnızca teknolojiyi üreten değil, aynı zamanda toprağını koruyan ve gıda üretimini güvence altına alan kentler öne çıkacak. Yurt içi ve yurt dışından yatırımcılarla güçlenecek” dedi.

Yorgancılar: Kınık OTB örnek bir proje

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, Kınık Organize Tarım Bölgesi’nin Türkiye’de tarım ve sanayiyi entegre eden örnek projelerden biri olduğunu belirterek, bölgenin özellikle tohum, fide ile tıbbi ve aromatik bitkiler alanında yüksek katma değerli üretime önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Yorgancılar “Kınık Organize Sanayi Bölgemizin altyapı ihalesini şeffaf, rekabetçi ve kamu yararını gözeten bir anlayışla tamamladık. Bu önemli yatırım, tarıma dayalı sanayide planlı üretimi destekleyecek, bölgenin ekonomik ve istihdam potansiyeline güçlü katkı sağlayacak. Kınık OTB’nin, İzmir’in tarımsal katma değerini artıran örnek projelerden biri olacağına inanıyoruz” dedi.

Kestelli: Birlikten kuvvet doğacak

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de “Küresel pazarlarda rekabet edebilmenin yolu düşük maliyetlerle yüksek miktarlarda ve kalitede üretim yapabilmekten geçiyor. Bunu üzerine bir de markalaşma, pazarlama ve lojistik alanlarında optimum verimi

eklemek gerekiyor. Kınık Organize Tarım Bölgesi (Tohum, Fide ve Tıbbi Aromatik Bitkiler İhtisas OTB) güçlü altyapısı, üyelerine sağlayacağı organizasyon desteği, bilimsel katkı, kredi ve hibe avantajları ile bir çekim merkezi olacak” diye konuştu.

Olgunsoy: Üreticiye önemli olanaklar sunacak

Kınık Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy da Kınık Organize Tarım Bölgesi’nin ihtisas alanı itibari ile Türkiye’nin ilk dünyanın tek organize tarım bölgesi olarak tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve o bitkilerin tıbbi kullanımını sağlayacak ve tüm Bakırçay hafızasına hitap edeceğini belirtti. Olgunsoy “Sosyo ekonomik bir görev olarak havzada seracılığın gelişimi susuzluk riskine karşı yeni bitki deseni önerisi, susuz tarım örneklemesi, dikey tarım uygulamaları gibi inovatif tarım uygulamaları ile üretime destek olacak” dedi.