Kınık OSB’de, 1 milyar TL’yi aşan yatırımla kurulan tesisler 2026’da tamamlanacak

EKONOMİ / İZMİR

Kınık Organize Sanayi Bölgesi (Kınık OSB), birçok yeni yatırıma ev sahipliği yapıyor. 48 sanayi parselinin bulunduğu bölgede, 14 firma üretim yaparken, 11 fabrika inşaatı ise sürüyor. 1 milyar TL’nin üzerinde yatırımla kurulacak yeni tesislerle birlikte, bölgede kadın ağırlıklı istihdamın artması ve bölge tamamlandığında 5 bine yakın kişiye iş imkanı sağlanması bekleniyor.

Kınık OSB’nin İzmir-İstanbul Otoyolu’na yakınlığı, parsel fiyatlarının uygunluğunu ve büyük oranda tamamlanan altyapısı ile bölgeye olan yatırım ilgisinin artarak devam ettiğini söyleyen Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, “Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyor olabiliriz ama bu dönemde dahi yatırım almaya devam ediyoruz. Şu an bölgemizde 48 sanayi parselinin 44’ü tahsisli, 14 firma üretimde, 11 firmanın inşaatı sürüyor. 2026 yılı sonuna kadar 1 milyar TL’nin üzerinde yatırımla tamamlanacak tesisler ile bölgemizin çehresi değişirken, ekonomiye daha çok katkı sağlayan bir bölge haline geleceğiz” dedi.

Yatırımcı firmalarla ilgili bilgi veren Ekmekçioğlu, “Mima Tarım, 50 bin metrekarelik bir alanda, 30 bin metrekare kapalı alana sahip ikinci bir fabrika inşaatını sürdürüyor. 2026 yılı sonuna kadar üretime başlamayı planlıyorlar. Egemen Grup da bölgede önemli bir yatırım gerçekleştiriyor. Firmaya 45 dönüm ve 16 dönüm olmak üzere iki parsel tahsis ettik. Onlar da hazırlıklara başladı, temelleri atıldı. Hedefleri kısa süre içinde üretime geçmek. Mertkoz kozmetik firması da fabrika temellerini attı. Yıl sonuna kadar üretime geçmeyi planlıyor. İzersan isimli boyar madde üretimi yapacak firma da yatırım hazırlıklarını sürdürüyor” diye konuştu.

“OSB altyapısı tamamlanmak üzere”

Parsel tahsislerinin büyük oranda tamamlandığını belirten Ekmekçioğlu, “Şu anda elimizde sadece iki adet 10 bin metrekarelik ve iki adet 5 bin metrekarelik parsel kaldı. Diğerlerinin tahsis süreçlerini tamamladık. Eskiden uzun süren beklemeler oluyordu ama artık süresini dolduran ve yatırıma başlamayan firmaların tahsislerini iptal ediyoruz. Arıtma tesisimizin inşaatı yüzde 70 oranında tamamlandı. Kalan yüzde 30’luk kısmını da kısa sürede bitirip 2026’da faaliyete alacağız. Telekom altyapısı için protokol çerçevesinde firmalarımızın bağlantıları kuruluyor. Geçtiğimiz yıl doğal gazı da bölgeye ulaştırdık. Ana arteri genişletiyoruz. 2026 yılı içinde tüm mevcut tahsisler faaliyete geçmiş olacak. Ardından genişleme adımlarımızı atacağız” dedi.

“Kınık sanayi merkezi olma yolunda ilerliyor”

Kınık’ın sanayiyle dönüşmeye başladığını söyleyen Ekmekçioğlu, OSB ile birlikte ilçeNİN önemli bir sanayi merkezi haline gelme yolunda ilerlediğini belirterek, “Yeni öğretmenevi, devlet hastanesi, gençlik merkezi gibi kamu yatırımları da bu süreci destekliyor. Yabancı yatırımcıların bölgeye ilgisi de artıyor. Korelilerle çalışan firmalarımız var, Norveçli yatırımcılarla da temaslarımız var. Avrupa’dan ilgi her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı.

Bölgenin içerisinden geçen yolun maden araçları nedeniyle ciddi bir yük taşıdığını aktaran Ekmekçioğlu, “Bu durum güvenlik riski oluşturuyor. Yolun organize dışında yapılması için ilgili makamlarla görüştük. Bu konuda çözüm bekliyoruz” dedi.