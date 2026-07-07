Kınık OSB’de 2027 yılı başında 17 yeni fabrika üretime geçecek

İZMİR / EKONOMİ

Kınık Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı yatırımları hızla ilerlerken, arıtma tesisi kurulması için de çalışmalar son aşamaya geldi. Kınık OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Ekmekçioğlu, arıtma tesisi ihalesinin bu ay içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılmasının beklendiğini belirtirken, yüzde 70 seviyesinde olan altyapı çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ekmekçioğlu, Kınık OSB’de şu anda 15 fabrikanın üretimde olduğuna dikkat çekerek, yıl sonuna kadar 17 fabrikanın daha faaliyete geçmesini beklediklerini kaydetti.

Kurulacak arıtma tesisinin kapalı paket arıtma modeliyle hayata geçirileceğini dile getiren Ekmekçioğlu, mevcut ihtiyacın ötesinde, bölgenin gelecekteki kapasitesini de karşılayacak bir yatırım planladıklarını ifade etti. Ekmekçioğlu, “Bugünün değil, geleceğin ihtiyacını da düşünerek hareket ediyoruz. İleride yeniden büyük bir yenileme ihtiyacı doğmasın diye talebimizin üzerinde bir model seçtik. Bu yaklaşım hem çevre duyarlılığımızın hem de uzun vadeli sanayi planlamamızın bir sonucu” diye konuştu.

“17 fabrika daha faaliyete geçecek”

Kınık OSB’de şu anda 15 fabrikanın bulunduğunu açıklayan Ekmekçioğlu, yıl sonuna kadar 17 fabrikanın daha faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi. Toplam 42 parseli bulunan bölgede, yıl sonu itibariyle faal fabrika sayısının 32’ye ulaşmasının hedeflendiğini belirten Ekmekçioğlu, ekonomik şartların zorluğuna rağmen yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ifade etti.

Kınık OSB’nin İzmir’deki arsa fiyatlarıyla karşılaştırıldığında yatırımcıya önemli bir fiyat avantajı sunduğunu dile getiren Ekmekçioğlu, lokasyonun da bölgenin cazibesini artırdığını söyledi. Ekmekçioğlu, “Kınık OSB, parsel fiyatları açısından İzmir’deki en avantajlı organize sanayi bölgelerinden biri oldu. Bunun yanında İzmir ve İstanbul aksındaki konumu, lojistik imkânları ve yatırımcıya sunduğu düzenli yapı ile öne çıkıyor. Ekonomik şartlar zorlu olsa da yatırımcılar bu avantajları görüyor ve yatırımlarını sürdürüyor” dedi.