Kınık TDİOSB altyapı ihalesi yapıldı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’in tarımsal üretim gücünü artıracak önemli projelerden biri olan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapı yapım işi ihalesi başarıyla gerçekleştirildi.

İzmir Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi’ne ait yaklaşık 123 hektarlık alanda gerçekleştirilecek altyapı yatırımı kapsamında; yol, içme ve kullanma suyu, sulama suyu, atık su, yağmur suyu, ihata duvarı, otomasyon ve SCADA sistemleri, elektrik ve telekomünikasyon, çevre aydınlatması ile doğalgaz şebekesi yapım işlerini içeren ihale, açık ihale usulü ile yapıldı.

İhale sürecinde döküman satın alan 9 firma arasından 4 istekli teklif verdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda iki firma ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendi ve revize teklif sürecine davet edildi.

Revize tekliflerin alınmasının ardından, 25 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen ikinci oturumda, altyapı yapım işi 710 milyon TL bedelle Teori Mekanik Mühendislik Enerji Üretim Otomasyon İnşaat Altyapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerine oy birliğiyle ihale edildi.

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilecek altyapı yatırımıyla; özellikle tohum, fide ile tıbbi ve aromatik bitkiler alanında planlı, modern ve sürdürülebilir bir üretim altyapısı oluşturulması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin tarımsal katma değerinin artırılması, istihdama katkı sağlanması ve İzmir’in tarıma dayalı sanayi gücünün daha da pekiştirilmesi amaçlanıyor.