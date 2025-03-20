Kipaş Tekstil İnovasyon Yarışmasında 1. Olan Proje Ödülünü Sosyal Yardıma Aktardı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta Kipaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kipaş Tekstil, çalışanlarının yenilikçi projelerini ödüllendirdiği Altın Fikirler Ödül Törenini bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. 2014 yılından bu yana düzenlenen ve şirket içinde inovasyon kültürünü güçlendiren etkinlik, üretim süreçlerine doğrudan katkı sağlayan projeleri ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Öneri-Ödül Sistemiyle daha da yerleşen İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü, firma çalışanlarının motivasyonuna ve işletme verimliliğine yaptığı katkıların yanı sıra, TİM’in her yıl düzenlediği ve tüm sektörlerden öncü firmaların yarıştığı Türkiye İnovasyon Ligi’nde şampiyonluk da dahil çeşitli dereceler kazanıyor ve bu alandaki Kipaş Tekstil’in başarısını kanıtlıyor.

Ödül töreninde toplamda 300 bin TL ödül başarılı olan projeler adına dağıtılırken, inovasyon birincilik ödülü Down sendromlu bireylerin desteklenmesi amacıyla ‘ARTI BİR YAŞAM DERNEĞİ’ne yönlendirildi.

Ödül töreninde konuşan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer, yenilikçiliğin şirketin temel değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "İnovasyon, Kipaş’ın DNA’sında var. Çalışanlarımızın geliştirdiği her fikir, sadece işletmemizin verimliliğini artırmakla kalmıyor, topluma da dokunuyor. Bu yıl 1’incilik ödülünü Kipaş olarak Down sendromlu bireyler için çalışan ‘ARTI BİR YAŞAM DERNEĞİ’ne takdim ettik. Topluma katkı sunmak bizim için en büyük gurur kaynağı” dedi.

Birincilik ödülünü ekibe adına alan Denim İşletme Müdürü Mehmet Yarbasan ise ödül sonrası yaptığı açıklamada, "Bu proje, ekibimizin azmi ve kararlılığıyla hayata geçti. Ödülümüzü sosyal bir faydaya dönüştürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.