Kıratlı: “TÜİOSB, öncü bir teknoloji üssü olacak”

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, yönetim kurulu üyeleri, müteşebbis heyet üyeleri ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol ile bir araya gelen Kıratlı, bölgede devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. 2016 yılında bir hayalle başlayan projenin büyük ölçüde tamamlanma aşamasına gelmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Kıratlı, TÜİOSB’nin ‘yeşil doğan’ bir organize sanayi bölgesi olarak Mersin’in marka değerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Kıratlı, “Üretim, inovasyon ve sürdürülebilirliği aynı çatı altında buluşturan bu proje, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda örnek gösterilecek yatırımlardan biri olacak” dedi.

TÜİOSB’nin yeşil dönüşüm vizyonu

Ziyaret kapsamında TÜİOSB’nin yeşil dönüşüm vizyonu, sanayi altyapısı, yatırım imkanları ve istihdam hedefleri ele alındı. Bölgenin, iklim ve çevre duyarlılığı odağında tasarlanan yapısıyla yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda sürdürülebilir sanayi anlayışını ileri teknoloji uygulamalarıyla buluşturan önemli bir teknoloji üssü olmasının hedeflendiği belirtildi. Değerlendirmelerde bulunan Kıratlı, 2016 yılında bir hayalle başlayan ve bugün büyük ölçüde tamamlanma aşamasına gelen projeyi yerinde görmenin kendileri için son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Kıratlı, TÜİOSB’nin “yeşil doğan” bir organize sanayi bölgesi olarak hem Mersin’in marka değerine katkı sağlayacağını hem de üretim, inovasyon ve sürdürülebilirliği bir araya getiren öncü bir teknoloji üssü olarak Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda örnek projelerden biri olacağını vurguladı.

TÜİOSB bünyesinde yer alacak firmaların ihracat odaklı ve nitelikli üretim yapan işletmeler olmasının önemine dikkat çeken Kıratlı, 10 bin kişilik istihdam hedefinin özellikle gençler açısından çok değerli bir fırsat sunduğunu belirtti. Böylesine vizyoner bir projeye katkı sunabilmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kıratlı, projeye emeği geçen herkesi tebrik etti.

Gül Akyürek Balta: “İhracatçı ve orta-yüksek teknoloji üreten tüm sektörlere açığız”

Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ise, TÜİOSB’nin en önemli farkının sonradan dönüşen değil, doğrudan “yeşil doğan” bir OSB olması olduğunu ifade ederek, katılımcı firmaların ilave dönüşüm maliyetine ihtiyaç duymadan küresel yeşil standartlara uyumlu şekilde üretime başlayabileceğini söyledi. Ayrıca ihracatçı, orta ve yüksek teknoloji ürün üreticisi olan tüm sektörlerin TÜİOSB’de yer alabileceğini ve sunulan teşviklerden faydalanabileceğini vurguladı.

Yatırımcılar için ödeme kolaylıkları devrede

Bölgede 48 yerli ve 2 uluslararası şirketin alan tahsis işlemlerinin tamamlandığı, ihracat ve orta-yüksek teknoloji odaklı yatırımlar için tahsis süreçlerinin ise sürdüğü söyleyen Başkan Akyürek Balta, “108 hektarlık 3’üncü genişleme alanımızın tahsis süreçlerine başladık. 24 vade gibi çok cazip ödeme avantajlarıyla yatırımcılarımızın kullanımına sunacağız.”