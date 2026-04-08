URS Makine, kalıp ve özel makine çözümleriyle sanayiye katma değer sağlıyor

Abdullah Sönmez/Eskişehir

Eskişehir’de 2021 yılında kurulan URS Makine, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerinin kalıp ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirerek sanayide katma değeri artırmayı hedefliyor. Firma, poliüretan ve termoform kalıplarından otomotivin dayanıklı parça kalıplarına, plastik delme-kesme makinelerinden AGV römorklarına kadar geniş bir yelpazede ihtiyaca özel tasarım ve imalat gerçekleştiriyor.

Tasarım gücünü yüksek üretim kabiliyetiyle birleştirerek fark yarattıklarını belirten URS Makine Genel Müdürü Koray Kiraz, her projeye sıfırdan başlayarak müşterileriyle uzun soluklu bir ortaklık kurduklarını söyledi. Butik ve çözüm odaklı bir mühendislik anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Kiraz, "Mühendisliği yalnızca bir üretim süreci olarak değil, aynı zamanda bir çözüm sanatı olarak ele alıyoruz. Bu vizyonla her projede katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Standart ürünlerin ötesine geçerek, müşterilerimizin ihtiyaç analizinden mühendislik tasarımına ve üretime kadar tüm süreçleri bütüncül bir anlayışla yönetiyoruz. Bizim için güven, teslim edilen her parçanın içinde başlar. Bu nedenle müşterilerimizle kurduğumuz iş birliklerini kısa vadeli bir tedarik ilişkisi değil, uzun soluklu bir ortaklık olarak görüyoruz" dedi.

Beyaz eşya sektöründe poliüretan ve termoform kalıplarından, otomotiv sektöründe dayanıklı poliüretan parça kalıplarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde özel üretimler gerçekleştirdiklerini dile getiren Koray Kiraz, bunun yanı sıra plastik delme ve kesme makineleri, ihtiyaca özel tasarlanmış üretim makineleri ile modern lojistik çözümlerine yönelik el arabaları ve AGV römorklarının tasarım ve imalatında da etkin çözümler sunduklarını söyledi.

"Arçelik gibi markaların kalite standartlarına katkı sunuyoruz"

Arçelik’in Eskişehir’de üretime başlamasının 50’nci yıl dönümünün önemli bir kilometre taşı olduğunu aktaran Koray Kiraz, firma olarak bu tür köklü markaların üretim yolculuğuna katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kiraz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arçelik’in yarım asırlık üretim tecrübesi, teknoloji yatırımları ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı, yalnızca kendi büyüme hikayesini değil, aynı zamanda Türkiye’nin sanayi dönüşümünü de temsil ediyor. Biz de URS Makine olarak, böylesine köklü markaların yüksek kalite standartlarına katkı sunan bir çözüm ortağı olmayı, mühendislik vizyonumuzun doğal bir parçası olarak görüyoruz. Bu tür iş birlikleri, bizim için aynı zamanda Türkiye sanayisinin geldiği noktaya saygı duruşu niteliği taşıyor" diye konuştu.