KIRCAALİSİAD, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Resmî olmayan verilere göre Bulgaristan’dan son 23 yılda 3 milyonu aşkın kişi göç etti. Türkiye 700 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, onu Almanya (400 bin), Büyük Britanya (390 bin), ABD (380 bin) ve İspanya (230 bin) takip ediyor. Bulgaristan Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2011 sayımında Türkiye’deki Bulgaristan kökenli göçmen sayısı 2,1 milyon olarak açıklanmıştı. Bugün ise bu nüfusun 3,5 milyona ulaştığı, bunların 750 bininin aynı zamanda Bulgaristan vatandaşlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Bulgaristanlı üst düzey yetkililerden alınan bilgilere göre dünya genelinde Bulgaristan vatandaşlarının en yoğun yaşadığı şehirler sıralamasında Sofya’nın ardından Bursa ikinci sırada geliyor. Bursa’yı Chicago ve Filibe izliyor.

“Bursa sanayi ve ticaretinde büyük payları var”

Osman Güler, Bursa’da yoğunlaşan Bulgaristan kökenli nüfusun Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bursa’nın sanayi ve ticaretinin büyük bölümünde Bulgaristan kökenli vatandaşlarımızın imzası var. Buna rağmen bu büyük iş dünyasını temsil edecek bir yapı bulunmuyordu. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak KIRCAALİSİAD’ı kurduk.” Güler, derneğin yalnızca Türkiye’de yaşayan Bulgaristan kökenli yöneticileri ve iş insanlarını değil, Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk kökenli iş insanlarını da kapsayan bir platform olacağını belirtti. KIRCAALİSİAD’ın amacını “kültürel bağları ekonomik ve sosyal sinerjiye dönüştürmek” olarak tanımlayan Güler, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerde köprü olmayı hedeflediklerini ifade etti. Güler, “İki ülke iş dünyası arasındaki ilişkileri güçlendirmek, bölgemizin ekonomik potansiyelini artırmak ve yeni nesil iş insanlarını desteklemek için çalışacağız” dedi.

Türkiye-Bulgaristan ticareti büyüyor

İki ülke arasındaki ticaret hacmi de istikrarlı şekilde artıyor. 2024 yılında Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatı 5,1 milyar dolar, ithalatı ise 2,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bulgaristan, Avrupa Birliği pazarına açılmak isteyen Türk yatırımcılar için stratejik konumunu koruyor. Rekabetçi işgücü maliyetleri ve gelişen sanayi altyapısı da ülkeyi Türk girişimciler için cazip bir yatırım merkezi haline getiriyor. Kurucu üye sayısının 128’e ulaştığını açıklayan Güler, dernek çatısı altında farklı sektörlerde deneyimli ve etkili isimlerin yer aldığını söyledi.

Derneğin yönetim kadrosunda Osman Güler’in yanı sıra Ali Mutlu, Süleyman İnan, Ayhan Işık, Ferdi Yılmaz, Mümin Pekcan, Remzi Cinoğlu, Sabriye Şen, Şirin Rodoplu Şimşek, Mümin Kırcalı, Ali Sayın, Mümin Dönmez, Mert Tiryaki, Metin Edirneli, Şenay Sarmasoğlu Kılıkçıer, Remzi Abdioğlu ve Beyhan Molla bulunuyor.