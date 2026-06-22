KIRCAALİSİAD’dan Bulgaristan’da yatırım ve iş birliği atağı

EKONOMİ / BURSA – Bulgaristan Kökenli Yönetici, Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KIRCAALİSİAD), Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Bulgaristan’da kapsamlı bir program gerçekleştirdi. Filibe, Sofya ve Bansko’da düzenlenen ziyaretlerde iş dünyası temsilcileri, yatırım kuruluşları, diplomatik misyonlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen heyet, yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu. Program kapsamında Bulgaristan’ın önemli sanayi kuruluşları ve yatırım bölgelerini ziyaret eden KIRCAALİSİAD heyeti, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım olanaklarının geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Düzenlenen firma ziyaretlerinde üretim süreçleri ve olası ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Yatırım merkezlerinde incelemeler yapan heyet, bölgenin yatırım potansiyeli ve sanayi altyapısı hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması ve iş dünyasının beklentileri ele alındı.

KIRCAALİSİAD heyetinin Bulgaristan programındaki önemli duraklardan biri de Bansko’da düzenlenen 5. Balkan İş Forumu oldu. Balkan ülkelerinden iş insanları ve yatırımcıları bir araya getiren forumda bölgesel iş birlikleri, yatırım fırsatları, lojistik ağları, yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları öne çıktı. Forumda panelist olarak yer alan KIRCAALİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Türkiye-Bulgaristan ekonomik ilişkileri, sınır ötesi ticaretin geliştirilmesi ve Balkanlar’daki ekonomik entegrasyonun önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Güler, bölgesel kalkınmanın güçlü iş birlikleri ve ortak yatırımlarla desteklenebileceğini vurguladı.