“Kirleten işletmeleri bildikleri halde işlem yapmadılar”

EKONOMİ/BURSA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün BUSKİ’nin Doğu Arıtma Tesisleri’nde inceleme yaptığı, bir kısım suyun dereye bırakıldığı ve buna göre ceza kesildiği yönünde yapılan paylaşımlar üzerine konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Nilüfer Deresi’nin yıllardır kirli aktığını ve bu konuda söylemleri de olduğunu hatırlattı. Yetkilileri 9 aydır yetkilileri defalarca göreve davet ettiklerini vurgulayan Bozbey, “Hatta kirleticileri bildikleri halde hiçbir işlem yapmadıklarını da biliyoruz. Kirleten işletmeleri bildikleri halde üzerine gitmeyip, ceza kesmeyip, kapatma işlemi yapmaları gerekirken hiçbir işlem yapmadılar. Hem derelerimizin kirlenmesine, hem Nilüfer Çayı'nın kirletilmesine sebep oluyorlar. Aynı zamanda Marmara Denizi’nin ölmesine vesile oluyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün işi elbette denetlemek, bulgulara göre ceza vermek, gerektiğinde kapatmaktır. Onun için yeniden sesleniyorum. Lütfen görevinizi tam yapın. Ben yakında nereler olduğunu açıklayacağım. Sizler hangi kirleticilerin olduğunu biliyorsunuz. O yüzden göreve davet ediyorum” diye konuştu.

“Zamanında kapasite artışı yapılmalıydı”

Kirleten Doğu Arıtma Tesisi’ymiş gibi imaj oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Bozbey “Müsilaj 2021 yılında yaşandı. O dönemki yöneticiler, 2022’nin Eylül’ünde Doğu Arıtma Tesisi’nin yoğun yağışlardan sonra gelen suyun önemli kısmını arıtamadığını tespit etmiş ve ihale yapmışlar. Gönül isterdi ki ihale daha önceden yapılsın, projesine göre tamamlansın. Biz de yoğun yağışlarla gelen suyu orada arıtalım. Dereye de temiz bir şekilde bırakalım. Ancak tesisi böyle bulduk. Proje, Nisan ayında tamamlanması gerekirken Ağustos ayında bitirilmesi mümkün oluyor. Eğer müsilaj konusunu önceki Büyükşehir Belediyesi yönetimi doğru anlamış, doğru tespit yapmış olsaydı; Doğu Arıtma Tesisi’ndeki kapasite artışı için o anda düğmeye basar, o anda ihale eder ve projeyi tamamlardı. Biz geldikten sonra projeyle ilgili çalışmayı hızlandırdık. Ağustos ayında tamamlayarak gelen tüm suyu arıtıp Nilüfer Çayı’na vereceğiz” dedi.