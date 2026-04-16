Kırsalda gençleri ve kadınları ön plana çıkartacak dönüşüm hamlesi

Türkiye’de kırsal nüfusun sanılandan daha geniş bir kesimi kapsadığına dikkat çeken Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, TÜİK verilerine göre nüfusun yüzde 17,2’sinin kırsal alanlarda, yüzde 15,6’sının ise orta yoğun kentlerde yaşadığını kaydetti. Özdemir tebliğde bu iki yerleşim tipi birlikte değerlendirildiğinde, kırsal alan nüfusunun toplam nüfusun yüzde 32,8’ine ulaştığına işaret etti.

OECD raporlarına da atıf yaparak tarım sektörünün yaşlanan nüfus, nitelikli iş gücü eksikliği ve beşerî sermaye yetersizliği gibi temel sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Özdemir, raporda, inovasyon ve dijital teknolojilerin yüksek potansiyeline rağmen sektörün bu alanlara uygun insan kaynağını çekmekte zorlandığının altını çizdi.

“Gençleşme ve yapısal güçlenme sağlanacak”

Yeni destek programının bu sorunlara çözüm üretme potansiyeli taşıdığını ifade eden Özdemir, “Yaş ortalaması 59 olan çiftçi nüfusunun gençleşmesine, kadın çiftçilerin üretime daha fazla katılım sağlamasına ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapısal olarak güçlenmesine katkı sağlanacaktır” dedi. Özdemir, “Tebliğ kapsamında; tarımsal eğitim almış gençler, kadın girişimciler, aile işletmeleri ve tarımsal örgütlere yönelik güçlü teşvikler öne çıkıyor. Destek bütçesinin yüzde 50’sinin özellikle kadınlar, genç girişimciler ve aile işletmelerine ayrılması, hedeflenen dönüşümün temel unsuru olarak görülüyor” dedi.

Akıllı tarım ve veri temelli üretim vurgusu

Programın en dikkat çekici başlıklarından biri ise yeni nesil tarım uygulamaları olduğuna dikkat çeken Özdemir, genç girişimcilerin akıllı tarım, veri temelli üretim ve dijital teknolojilerin yaygınlaştırılmasında kritik rol oynayacağını belirterek, bunun hem verimliliği artıracağını hem de kırsal ekonomiyi güçlendireceğini söyledi. 81 ilin sektörel önceliklerine göre şekillendirilen program kapsamında yüzde 50 ila 70 arasında hibe desteği sağlanırken, üst limitin 30 milyon TL’ye çıkarılması dikkat çekiyor.

OECD’nin kırsal kalkınma yaklaşımına paralel olarak, programın yalnızca üretimi değil, kırsal yaşam kalitesini de artırmayı hedeflediğini belirten Özdemir, düzenlemenin refah artışı ve sürdürülebilir kaynak yönetimi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade ederek, “Planlı üretimle uyumlu projelere verilecek destekler, uygulamada etkinliği artıracak. Bu kapsamlı tebliğin, kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılmasında önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.