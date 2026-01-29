Kıvanç: Çek Cumhuriyeti Avrupa pazarına erişimde güvenilir ortak

ADANA/EKONOMİ

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek Adana Sanayi Odası’nı (ADASO) ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren ADASO Başkanı Kıvanç, Çek Cumhuriyeti’ni Avrupa pazarına erişimde stratejik, yüksek teknolojiye dayalı sanayi iş birliklerinde ise güvenilir bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Divan Başkan Yardımcısı İsmail Yağmur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire ve Genel Sekreter Veli Oğuz ile bir araya gelen Büyükelçi Stepanek, Türkiye ile ticari bağları güçlendirmek istediklerini belirtti. Konuk Büyükelçi, iki ülke arasındaki mevcut diyalogdan memnuniyet duyduklarını, karşılıklı iş birliği imkanlarını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da Çek Cumhuriyeti ile olan ekonomik ilişkilere dair güncel verileri paylaşarak şu bilgileri verdi: “TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2023 yılında 1.7 milyar dolar olan ihracat, 2024’te 2 milyar dolara yükseldi. 2025 yılının ilk 11 ayında ise bu rakam 1.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Adana özelinde ise 2024 yılında Çek Cumhuriyeti’ne 10.1 milyon dolar ihracat, 9.9 milyon dolar ithalat yapıldı. 2025 yılının ilk 11 ayında ihracat rakamımız, şimdiden geçen yılın toplamı olan 10.1 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise 10.7 milyon dolar seviyesine yükseldi.”

Adana’nın üretim gücü ile Çek Cumhuriyeti’nin teknolojik birikiminin önemli bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Kıvanç, "Çek Cumhuriyeti’ni Avrupa pazarına erişimde stratejik, yüksek teknolojiye dayalı sanayi iş birliklerinde ise güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. Bu ziyaretin, sanayicilerimiz arasında yeni yatırım köprüleri kurulmasına ve ticaret hacmimizin artmasına vesile olacağına inanıyoruz" dedi.