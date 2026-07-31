Kıvanç Enerji Direktörü Ayana: "Kalitemizi uluslararası ölçekte güvence altına alıyoruz"

Eray ŞEN/ADANA

Güneş enerjisi sektöründe yüksek verimli panellerin yanı sıra uzun yıllar boyunca sürdürülebilir performans ve güçlü garanti mekanizmaları da yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor. Bu doğrultuda hareket eden Kıvanç Enerji, global ölçekteki reasürans kuruluşu Munich Re’nin ‘Performance Warranty Partner’ ağına katılarak uluslararası düzeyde bir işbirliğine imza attı.

Kıvanç Enerji Üretim A.Ş. Direktörü Evrim Ayana, Munich Re ile yapılan işbirliğinin şirketin üretim kalitesi, kalite yönetim sistemi ve uzun dönemli ürün performansına duydukları güvenin uluslararası ölçekte desteklenmesini sağlayacağını söyledi. Büyük ölçekli güneş enerjisi santrali yatırımlarında bankalar, yatırım fonları ve EPC firmaları için ürünlerin uzun vadeli performansının büyük önem taşıdığını vurgulayan Evrim Ayana, “Munich Re ile yürütülen partnerlik, Kıvanç Enerji'nin küresel pazardaki güvenilirliğini daha da güçlendiriyor” dedi. Ayana, konuyla ilgili değerlendirmesine şöyle devam etti: “Kıvanç Enerji, ileri üretim teknolojileri, uluslararası sertifikasyon süreçleri ve kapsamlı kalite kontrol uygulamalarıyla geliştirdiği güneş panellerini artık dünyanın en saygın performans garanti ekosistemlerinden biriyle birlikte sunuyor. Böylece şirketimiz, müşterilerine yalnızca yüksek verimlilik sağlayan ürünler değil, aynı zamanda uzun vadeli güvene dayalı bir iş ortaklığı da vadediyor.”

“TOPCon teknolojisi ile yüksek verimli solar panel üretiyoruz”

Şirket çalışmaları hakkında bilgi veren Ayana, Kıvanç Enerji’nin 12 yıl önce Adana’da gerçekleştirdiği 500 kW’lık çatı tipi GES yatırımından, bugün yıllık 1.2 GW üretim kapasitesine sahip güneş paneli fabrikasına uzanan büyüme hikâyesini anlattı. TOPCon teknolojisi ile yüksek verimliliğe sahip güneş panelleri ürettiklerini belirten Ayana, enerji ihtiyacını güneşten karşılamak isteyen üreticilerin en büyük çözüm ortakları arasında yer aldıklarını ifade etti.

Talep doğrultusunda üretim kapasitelerini 2.4 GW’a çıkarabileceklerini vurgulayan Ayana, “Üretimde insan hatalarından arındırılmış bir sistem olarak yapay zekadan faydalanıyor, birçok noktada yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri kullanıyoruz. Bu da ürettiğimiz panellerin kalitesini ve verimliliğini en üst düzeye çıkartmamıza imkân veriyor” diye konuştu. GES için yüksek verimlilikte ve kalitede panel üretirken, en yeni teknolojileri devreye aldıklarını dile getiren Ayana, seri üretimini yaptıkları TOPCon panellerin, aynı alan ve aynı güneş ışığı miktarından daha fazla elektrik üretimine olanak sağladığını anlattı. Evrim Ayana, geleneksel panellerden 5 yıl daha fazla faydalanılan TOPCon panellerin kullanım süresinin 30 yılı geçtiğini fakat bunun 30 yılının Kıvanç Enerji tarafından performans garantisi kapsamına alındığını bildirdi.

Güneş paneli üretiminde monofacial, bifacial ve cam-cam üretimi yaptıklarını aktaran Ayana, TOPCon teknolojisi ile sektördeki konumlarını güçlendirdiklerini kaydetti.

“İç pazardaki başarıyı dış pazara da taşımayı hedefliyoruz”

Kıvanç Enerji’nin iç pazarda tercih edilen bir üretici haline geldiğini, bunun yanı sıra dış pazarlara yönelik sağlam adımlar attıklarını açıklayan Ayana, yılın son çeyreğinde ilk ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Evrim Ayana, “Kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyetine odaklı çalışıyoruz. Panellerimiz Türkiye’nin her bölgesinde talep görüyor. Aynı başarıyı ihracat çalışmalarına taşıyarak, dış pazarlarda da etkili bir performans göstermek istiyoruz” ifadesini kullandı.

“Geleceğin enerji altyapısın inşa ediyoruz”

Yüzde 51’i kadın personelden oluşan 312 kişi ile 3 vardiya çalıştıklarını, üretim sürecinin insan eli değmeden gerçekleştiğini açıklayan Ayana, güneş enerji sistemlerinde tüm bileşenleri Türkiye’de üretmeyi planladıklarını söyledi. Ayana, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sektörde sürekli değişen bir teknoloji var. Ar-Ge çalışmalarına özel önem vererek araştırma ve fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörde dikey ve yatay olarak büyümeye devam edeceğiz. Kıvanç Enerji, Türkiye’nin ilk çatı tipi güneş enerjisi projelerinden biri olan 500 kW’lık yatırımla başladığı yenilenebilir enerji yolculuğunu bugün rüzgâr, güneş ve hidroelektrik santrallerini kapsayan yaklaşık 260 MW kurulu güce ulaştırdı. Şirketimiz bunun yanında 1.5 GW depolamalı enerji yatırımı için ön lisans alarak, sadece bugünün değil geleceğin enerji altyapısını da inşa eden öncü şirketler arasında yerini sağlamlaştırıyor.”