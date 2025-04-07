Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras: “Turizm kentleri için turizm vergisi modeli kurulma

MUĞLA / EKONOMİ

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizm kentlerinin yaz-kış nüfusları arasındaki büyük farklar nedeniyle karşı karşıya kaldığı finansal dengesizliklere dikkat çekerek, “turizm vergisi”ni gündeme getirdi.

İller Bankası’nın 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısında önerisini paylaşan Aras, turizm bölgelerinin yaz ve kış nüfusu arasında ciddi farklar bulunduğunu belirterek, bu durumun belediye bütçelerinde büyük bir yük yarattığını vurguladı. Turizm kentlerinin merkezi bütçeden ve İller Bankası’ndan aldığı payların yetersiz olduğunu ifade eden Aras, şunları söyledi: “Antalya, Muğla, Aydın gibi illerimiz yaz aylarında nüfusunun katbekat üzerinde insana hizmet vermek zorunda kalıyor. Ancak merkezi bütçeden aldığımız paylar bu yükü karşılamaktan çok uzak. Özellikle turizm sezonunda yaptığımız harcamalar, gelirimizin üç ila beş katına ulaşıyor. Bu sürdürülebilir değil. Gelir-gider dengesizliğini ortadan kaldırmak için yeni çözümler gerekiyor. Kent vergisi ya da turizm vergisi gibi modeller üzerinde acilen çalışılmalı.”

“Turizm vergisi şart”

Aras, dünyadaki birçok turizm kentinde uygulanan ‘turizm vergisi’ modelinin Türkiye’de de hayata geçirilebileceğini belirterek, “Özellikle Brüksel gibi kentlerde turistlerin konakladığı gün sayısına göre belediyeye kaynak sağlayan bir sistem var. Bu vergiler öncelikle altyapı hizmetlerinde, ihtiyaç yoksa kültür, sanat ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılıyor. Benzer bir düzenleme ülkemizde de hayata geçirilebilir. Turizm kentleri, sadece kendi kaynaklarıyla bu yükü taşımakta zorlanıyor” diye konuştu.

“Vergi gelirleri adil paylaşılmalı”

Turizm, inşaat ve denizcilik sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmaların çoğunun vergi merkezinin başka şehirlerde olması nedeniyle, üretim yapılan bölgelerin vergi gelirlerinden yeterince pay alamadığına dikkat çeken Aras, “Gelir buradan sağlanıyor ancak vergi başka şehirde ödeniyor. Bu da bizim payımıza düşen gelirlerin düşmesine neden oluyor” dedi.