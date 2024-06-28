“Kız çocuklarımız STEM’den uzaklaşıyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD), bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Dünya Kadın Mühendisler Günü konferansı “Mühendislikle Güçlenen Dünya” temasıyla düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan BUMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Öztürk, “Amacımız kız çocuklarımızın STEM alanına yönlenmesini sağlamak ve böylece kadın mühendis sayısının arttırılmasına destek olmaktır” diye konuştu.

Google tarafından açıklanan Türkiye Yapay Zekâ Raporu’na atıfta bulunan Öztürk, “Raporda, Türkiye’de 17 milyonluk işgücünün yüzde 4’lük kısmının yapay zekânın hayatımıza girişi ile beraber tamamen ortadan kalkacağı belirtiliyor, yüzde 40’lık işgücümüzün ise hiç etkilenmeyeceği belirtilmiş. Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl içinde GSMH’sında yüzde 5 yapay zekâ kaynaklı büyüme öngörüsü ve yüzde 55 istihdam yaratılacağı öngörülüyor. Dünya Ekonomik Forumu 98 milyon yeni mesleğin hayatımıza gireceğini ve bu yeni mesleklerin yüzde 75’inin STEM temelli olacağını söylüyor. Türkiye’de bilişim teknolojileri eğitiminde kadın oranımız yüzde 1,6, teknoloji girişimcilerimizin sadece yüzde 5‘ i kadın. STEM temelli gelişen dünyada kadınlarımız, kız çocuklarımız STEM’den ve yeni dünyadan uzaklaşıyor. Kadınlarımızın STEM alanında eğitimlerini almaları bugün bir zorunluluktur” dedi.

Konferansın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir “Kadın mühendislerin sayısının artması bizleri mutlu ediyor. Dünyanın kadınların elinde daha yaşanabilir bir yer olmasında kadınlarımızın yerini gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz” derken son olarak kürsüye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey “Google Türkiye’nin raporları gerçekten dikkat çekici. Yeni iş alanlarının açılması, geleceği yönlendirmesi tüm ülkeler için hayati bir konu. Ülke olarak bu gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve bunun da kadın ağırlıklı olması bizleri mutlu eder” ifadelerini kullandı.