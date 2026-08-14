Kızılay/Temizsoy “60 dönümlük alanda afet kompleksi kuruyoruz”

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, yaptığı açıklamada, Eskişehir'de yalnızca kente hizmet edecek bir tesis değil, Türkiye genelinde yaygınlaştırılabilecek örnek bir afet yönetim modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Eskişehir'e, bölgemize ve hatta ülkemize hizmet edecek bir afet kompleksi kazandırmak için yola çıktık. Bu projeyi Eskişehir'de başarıyla hayata geçirdikten sonra Kızılay Genel Merkezimiz aracılığıyla aynı modeli 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Afet eğitimi merkezin temelini oluşturacak

Projenin Zincirlikuyu Mahallesi'nde, yaklaşık 60 dönümlük alanda planlandığını anlatan Temizsoy, kompleksin en önemli bileşenlerinden birinin afet eğitim merkezi olacağını söyledi. Japonya'da uzun yıllardır uygulanan ve Türkiye'de Bursa'da örneği bulunan modeli Eskişehir'e taşımayı amaçladıklarını ifade eden Temizsoy, merkezin özellikle çocuklara erken yaşta afet bilinci kazandıracağını vurguladı. Temizsoy, "Bu merkezde deprem, sel, yangın, heyelan, fırtına, gaz ve soba zehirlenmesi gibi birçok afet senaryosu simülasyonlarla birebir deneyimlenebilecek. Çocuklarımız afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini yaşayarak öğrenecek. Küçük yaşta kazanılan bu eğitimler zamanla refleks haline geliyor. Japonya'nın afetlere hazırlıktaki başarısının arkasında da bu eğitim kültürü bulunuyor" diye konuştu. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilerin belirli periyotlarla merkeze gelerek uygulamalı eğitim almasının planlandığını aktaran Temizsoy, afet farkındalığının toplumun tüm kesimlerine yayılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Afet anında 400 aileye ev sahipliği yapacak

Kompleks içerisinde yalnızca eğitim alanlarının yer almayacağını belirten Temizsoy, alanın aynı zamanda Eskişehir'in önemli toplanma merkezlerinden biri olarak planlandığını anlattı. İmar planında Acil Durum ve Afet Yönetim Merkezi olarak da yer alan projenin yaklaşık yüzde 90'ının peyzaj alanı şeklinde düzenleneceğini ifade eden Temizsoy, olası bir afet durumunda bu alanın kısa sürede çadır kente dönüştürülebileceğini söyledi. Temizsoy, "Normal zamanlarda vatandaşlarımızın yürüyüş yapabileceği, nefes alabileceği bir park olacak. Ancak Allah göstermesin bir afet yaşandığında 24 saat içerisinde yaklaşık 400 ailenin barınabileceği bir yaşam alanına dönüşecek. Sabit duş ve tuvaletler, eczane, sosyo-psikolojik destek alanları gibi tüm ihtiyaçlar önceden hazırlanmış olacak. Böylece afetzedelerimiz temel ihtiyaçlarına çok hızlı şekilde ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

İlk etapta aşevi ve lojistik merkezi inşa edilecek

Kompleksin ilk yatırım etabını aşevi ve lojistik merkezinin oluşturacağını belirten Temizsoy, ruhsat süreçlerinin son aşamaya geldiğini ve inşaata önümüzdeki aylarda başlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Yaklaşık 500 metrekare alanda kurulacak aşevinin günlük 5 bin kişilik yemek üretim kapasitesine sahip olacağını aktaran Temizsoy, tesisin afet dönemlerinde bölgesel lojistik üs olarak da kullanılacağını söyledi. Temizsoy, "Olası bir İstanbul depremi başta olmak üzere büyük afetlerde bu tesis lojistik merkez olarak görev yapacak. Afet olmayan dönemlerde ise aşevimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek ulaştıracak. Böylece tesis yılın her döneminde aktif olarak hizmet verecek" dedi.

Atasay Kuyumculuk ilk desteği verdi

Afet kompleksinin ilk etabını oluşturacak aşevi projesinin yapımını Atasay Kuyumculuk’un üstlendiğini belirten Egemen Temizsoy, projenin hayırseverlerin katkılarıyla etap etap hayata geçirileceğini söyledi. Temizsoy, "Bu projede her binayı bağımsız fonksiyonlar halinde tasarladık. Böylece her bir yapı için farklı hayırseverlerimizin destek vermesini hedefliyoruz. İlk desteği aşevi projemize Atasay Kuyumculuk verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Eskişehir'de başlayan bu dayanışmanın Türkiye'nin birçok iline örnek olacağına inanıyoruz. Valiliğimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımız da projeye maddi ve manevi katkı sunuyor. Peyzaj çalışmalarından ağaçlandırmaya kadar birçok alanda kurumlarımızın desteğiyle bu kompleksi şehrimize birlikte kazandıracağız" dedi.