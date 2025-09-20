Klasik araçlar erkek sağlığı için İzmir yollarında

İZMİR / EKONOMİ

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren ve erkek sağlığına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan The Distinguished Gentleman’s Drive, bu yıl ilk kez İzmir’de gerçekleştirilecek. Youngtimers of İzmir’in ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, 28 Eylül 2025 Pazar günü tüm dünya ile eş zamanlı olarak organize edilecek.

Dünya genelinde 150’den fazla şehirde düzenlenen etkinlik, erkek sağlığında erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda önemli bağış ve farkındalık çalışmalarıyla öne çıkan The Distinguished Gentleman’s Drive, bu yıl da hayır kurumu ortağı Movember için destek sağlamayı hedefliyor.

İzmir’de düzenlenecek sürüş etkinliği, 40 yaş üstü klasik araçların katılımıyla Fuar İzmir’in otoparkından başlayacak ve Karşıyaka Mavibahçe Alışveriş Merkezi’nde son bulacak. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlik için araç sahiplerinin kayıt yaptırması gerekiyor.

“Tüm otomobil tutkunlarını davet ediyoruz”

Organizasyona ev sahipliği yapan Youngtimers of İzmir’in Kurucusu ve Direktörü Egemen Atkaya, etkinliğin yalnızca İzmirli değil çevre illerden de klasik otomobil sahiplerini bir araya getirmeyi amaçladığını belirterek şunları söyledi:

“The Distinguished Gentleman’s Drive, klasik otomobil sahiplerine araçlarını garajlarından çıkarma ve aynı tutkuyu paylaşanlarla buluşma fırsatı sunuyor. Bunu yaparken de erkek sağlığı gibi kritik bir konuyu gündeme getirerek önemli bir farkındalık yaratıyor. Tüm İzmirli otomobil tutkunlarını bu özel etkinlikte bizimle olmaya davet ediyoruz.”