Knauf Insulation, üretim kapasitesini yüzde 40 artıracak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Almanya Iphofen’de 1978 yılında kurulan Knauf Grup’un bir parçası olan Knauf Insulation, 18 ülkede 35 fabrikası ile dünya mineral yün sektöründe liderliği elinde bulunduruyor. 5 milyar euroyu aşan cirosuyla 6 bin 500’ten fazla kişiye istihdam sağlayan firma, 2014 yılında Eskişehir’de kurduğu üretim tesisiyle 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Konutlarda, konut dışı yapılarda (hastane,avm vs) endüstriyel uygulamalarda, yeşil çatı, teknik yalıtım ve beyaz eşya yalıtımı çözümleriyle yalıtım ihtiyacı olan her bölgeye hizmet verdiklerini belirten Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan, “Eskişehir'deki mineral yün üretim tesislerimizde Türkiye ve ihracat gerçekleştirdiğimiz 30'dan fazla ülkeye yüksek performanslı, sürdürülebilir yalıtım çözümleri üretmekteyiz. Üretimimizin yarısından fazlası ihraç ediyoruz. Ürünlerimizin çeşitliliği ve kalitesiyle yalıtım sektörüne öncülük ediyoruz. Mineral yünlerimizi şilte ve levha olmak üzere iki formda imal ediyoruz. Bu formları hem kaplamalı hem de kaplamasız olarak üreterek müşterilerimizin taleplerine cevap vermekteyiz. Ortadoğu ve Arap yarımadasındaki yeni yapılanmamızla ihracatımızı çoğaltarak Türkiye ekonomisine olan katkımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yüzde 100 kapasiteye ulaştı

Kapasite kullanım oranlarının yüzde yüze ulaştığı bilgisini paylaşan Gürcan, “7/24 ve 4 vardiya imalat yaparak tam kapasite kullanımına ulaştık. Mevcut üretimimiz yetmediği için kapasitemizi yüzde 40 artıracak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca teknik yalıtım konusunda da bazı yatırımları gündeme aldık” dedi. Mineral yün yalıtımı konusunda Ecose teknolojisiyle sektörde fark yarattıklarını dile getiren Emre Gürcan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu teknolojimizin içeriğinde formaldehit, fenol ve türevi insan sağlığına zarar veren bir bağlayıcı bulunmamaktadır. Doğal içerikli bağlayıcısı ile Türkiye’deki tek “Eurofins Gold” sertifikasına sahiptir. Hava kalitesini artırarak daha sağlıklı bir ortam sunar. Geleneksel taş yünlerine nazaran mineral yünü daha az tozuma yapar ve kaşındırmaz. Esnek yapısı ile detaylara çok iyi yerleşerek uygulama avantajı sağlar. Yüksek geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir içeriği sayesinde kullanım ömrü sonunda geri dönüştürülebilir. Üstünde durulması gereken bir diğer nokta da ürünlerimizin sıkı denetlenmesiyle bilinen RAL kalite sertifikasına sahip olmasıdır. Bu sertifika sektörümüzde sadece bizde mevcuttur.”

Türkiye’de yalıtım konusuna gerektiği kadar önem verilmediğine dikkat çeken Gürcan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ve yalıtım değerlerinin iyileştirmesine yönelik TS825 isimli mevzuat, yıllardır bürokratik nedenlerden dolayı yayınlanamadı. Bu durum hem bireysel hem de ülke ekonomisi için büyük bir kayba neden oluyor. Uygun olmayan veya eksik yalıtımdan kaynaklanan ısı kaçakları enerji faturlarımızı şişiriyor ve ülke ekonomisi için de cari açık oluşturuyor. Bu bilincin geliştirilmesi için acilen devletin gerekli adımları atması ve özel sektörün de halkımızı bilinçlendirici faaliyetlerini hızlandırması çok önemli” ifadelerini kullandı.

Mantolamanın yanı sıra çatı yalıtımının da çok önemli olduğunu vurgulayan Gürcan, binalardaki ısı kaçaklarının yüzde 25’inin çatıda oluştuğuna dikkat çekti. Isı yalıtımı kadar ses yalıtımının da önemine değinen Gürcan, “Bizim ürünlerimiz ısı yalıtmının yanı sıra aynı zamanda akustik yalıtım da sağlıyor. Bununla birlikte en üst yangın dayanımını temsil eden A1 kategorsinde üretim yapıyoruz. Piyasadaki diğer yanıcı yalıtım ürünlerinin tersine bizim imalatının yaptığımız mineral yünler yangını kesinlikle iletmez ve yangına karşı korur” dedi.

Sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunuyor

Hayata geçirdikleri yatırımlarla sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini belirten Emre Gürcan, “Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yeni yan hat yatırımlarının yanı sıra buzdolabı yalıtım hattı da kurduk. Depolama alanımızı genişlettik. WMS otomasyon sistemine geçtik. Ayrıca sürdürülebilirlik konusunda da yatırımlarda bulunduk. Bunları güneş enerjisinden elektrik üretimi, filtrasyon yatırımları, atıkların tekrar üetime kazandırılması ve fabrikamızda tam mesai “sürdürlebilirlik yöneticisi” istihdam edilmesi olarak sıralayabiliriz. Knauf Insulatıon olarak geri dönüşüm konusunda oldukça hassas bir firmayız ve bunu bir iş değil görev edinmekteyiz. Düşük miktardaki atık oranımız, doğal içerikli bağlayıcımız ile sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmaktayız. Ayrıca fabrikamız sıfır atık belgesine sahiptir” ifadelerini kullandı.